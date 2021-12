La Nazionale femminile di curling resta in corsa per le Olimpiadi di Pechino 2022. Il team capitanato da Stefania Constantini infatti, dopo la bella vittoria contro la Turchia per 12-4, ha trovato il successo anche contro la Germania, superandola per 7-6 al termine di una partita palpitante e ad altissima tensione.

Un incontro, come già capitato in occasione dei Campionati Europei, davvero equilibratissimo quello disputato tra le due compagini, cominciato con un punto segnato dalle azzurre, a cui hanno risposto prontamente le teutoniche nel terzo end dopo una mano nulla, per poi passare in vantaggio nel quarto turno, portando dunque il risultato sull’1-2. La situazione è sembrata precipitare nel round successivo, a causa di un ennesimo sigillo messo a segno delle tedesche, ma è arrivata prontamente la vera reazione d’orgoglio delle ragazze azzurre, le quali sono riuscite a rubare due punti nel sesto end, trovando uno straordinario vantaggio subito dopo.

Tutto da rifare quindi per le ragazze di Daniela Jentsch, abilissime comunque a mettere a referto un punto, tornando dunque in una situazione di stallo a soli due end dalla fine. La strategia tricolore però è stata esemplare, sferrata nel nono end dove, con una fitta trama vincente, la squadra azzurra ha trovato due preziosissimi punti, timbrando un importantissimo 6-4, venendo però purtroppo ripresa proprio nell’atto finale con le avversarie che hanno recuperato sul filo del rasoio il match, andando all’extra end, in cui le nostre atlete, dopo momenti palpitanti, hanno conquistato il punto della vittoria.

Serve l'impresa con la Scozia

Adesso per le azzurre sarà cruciale avere la meglio contro le campionessa d’Europa della Scozia nel match previsto domani, giovedì 16 dicembre, alle ore 14:00, cercando di replicare quanto successo proprio nella rassegna continentale, dove le azzurre sono state le uniche del lotto a riuscire a batterle nel round robin. In caso di vittoria, l’Italia, in virtù dello scontro diretto con la Scozia si piazzerebbe al terzo posto, avendo quindi due possibilità per cercare di strappare il pass per la Cina. In caso di sconfitta invece, le ragazze saranno fuori dai giochi a causa dello scontro diretto perso contro la Lettonia, con cui finirebbero a pari punti.

