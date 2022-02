Serviva la marcia trionfale di Stefania Constantini e Amos Mosaner alle Olimpiadi per aprirci le porte a una disciplina unica, ai suoi termini, alle sue regole ed ai suoi "capricci”: il curling , nel corso di questi primi giorni della rassegna a cinque cerchi, ha spopolato lungo tutta la Penisola. In pochi giorni, il curling è passato dall’essere una banale "gara di bocce”, a un complesso e raffinato gioco di scacchi sul ghiaccio. Andiamo a scoprire (o ripassare), tutti quei termini diventati improvvisamente popolari sui nostri teleschermi.

La stone: l’origine del curling

Oggi assomigliano a teiere o piccoli ferri da stiro, una volta erano dei veri e propri sassi. Proprio per questo, la "stone” (sasso o pietra in italiano), è l’elemento essenziale lanciato dai giocatori di curling lungo il ghiaccio. L’origine del curling infatti orbita attorno a questo oggetto: il curling nacque con tutta probabilità in Scozia, a fine ‘500: per molti ragazzi era un passatempo.

Si giocava su dei laghetti ghiacciati, utilizzando dei comuni sassi come se fossero delle bocce. Il materiale delle stone si chiama Trefor, un componente estraibile in un solo posto al mondo, una cava in Galles. Esclusiva è anche la fabbrica che produce queste stone, la Canada Curling Stone Co., fondata nel 1992. Una volta le stone erano prodotte da un particolare granito proveniente dall’isola scozzese di Alisa Craig, isola prodotta dalla solidificazione del magma all’interno di un camino vulcanico spento, e la cui cava è stata chiusa dopo essere stata dichiarata parte di una riserva naturale.

Rink, casa e… la pratica del pebbling: lo spazio del curling

Nessun campo, o pista. Il luogo in cui si disputano e si decidono i match di curling si chiama rink: una striscia di ghiaccio stretta (circa 5 metri) e lunga (circa 45 metri). Il ghiaccio che ricopre il rink è unico nel suo genere: la pratica del "pebbling” permette di renderlo ruvido depositando delle gocce ("pebbles”) sulla superficie. In questo modo le stone possono essere direzionate dall'azione della scopa, così da venire rallentate o accelerate con un’azione di frizione sul ghiaccio.

Al culmine del rink troviamo un bersaglio, che porta il nome di "house” o "casa”: è qui che i giocatori devono indirizzare le stone destinate a punto. La casa è composta da tre cerchi concentrici, del diametro di 4, 8 e 12 piedi. Il centro della casa si chiama "button”, ed è l’elemento di riferimento per assegnare il punto in ciascuna frazione. I punti infatti, vengono assegnati alla squadra che ha posizionato più sassi possibili in prossimità del button.

End, martello e rubare la mano: tempi e regole del curling

Un match di curling è suddiviso in parziali, detti "end”. Nei match di doppio misto a Pechino, queste frazioni sono 8. Nelle altre competizioni ne vedremo 10. Se al termine delle frazioni le squadre sono in parità, si giocherà una mano in più (extra-end). Nel doppio misto due giocatori lanciano cinque stone in ciascuna mano, altrimenti se ne lanciano ben otto.

Il concetto di "hammer” o martello è simile a quello del servizio nel tennis, solo che anziché delinearsi all’apice del turno, si manifesta alla sua conclusione: il termine fa riferimento all’ultima stone lanciata nell’end, che a seconda della situazione di gioco può passare a una o all’altra squadra. Chi possiede l’ultimo colpo, ovviamente, ha un vantaggio strategico, cioè la possibilità di giocare un colpo vincente. Il martello però, viene sempre passato alla squadra che ha perso l’ultimo turno, rendendo le partite equilibrate ed avvincenti. Quando una squadra riesce a far punto senza possedere il martello, questa "ruberà la mano” alla squadra avversaria (un po’ simile al concetto di break tennistico).

Bocciata, guardia e power play: i colpi del curling

Passiamo alla parte più tattica del curling: la scelta del tiro. Esistono diversi tipi di lanci eseguibili dai curler: la più amata durante questi Giochi è stata di sicuro la bocciata, o take-out: è un tiro particolarmente potente, che culmina col colpire una stone già presente sul rink al fine di toglierla dal gioco oppure di giocare di sponda per posizionarsi in una zona strategica.

Quando il lancio è basato sulla precisione e con l’intenzione di andare a bersaglio, si può parlare di draw.

Un’altra scelta a disposizione delle squadre è quella di piazzare (o colpire) una guardia: le guardie sono stone poste in un punto antistante alle pietre sul bersaglio. Le guardie servono a schermare le pietre posizionate nella casa, occultandole alla vista del lanciatore, per complicare e diminuire le traiettorie disponibili alla squadra avversaria.

Solo nei match di doppio misto ogni end parte con una guardia già piazzata sulla center-line, mentre un’altra stone è piazzata sulla linea del cerchio di 4 piedi all’interno della casa. Nei match di doppio però, ciascuna squadra ha a disposizione una power play per partita. Le power play permettono alle squadre che la usano di alterare la posizione delle due pietre iniziali. Queste possono essere spostate sul lato, liberando la pista verso il bersaglio. Questo permette alla squadra col martello (che chiama la power play a inizio end) di avere più opzioni e generare più punti in attacco.

Numeri e codici: come funziona la comunicazione nel curling?

I microfoni delle telecamere, uniti al silenzio surreale del National Aquatics Center praticamente privo di spettatori, ci hanno permesso di ascoltare i dialoghi tra Stefania e Amos: gli azzurri ci hanno fatto appassionare per schiettezza e genuinità. Tra tutte le indicazioni scambiate dal duo tricolore, c’erano anche numeri urlati durante il lancio e lo sweeping della stone. Tali numeri, come ci spiega il nostro Alessandro Zisa – 105 presenze per la Nazionale di curling oltre al 5° prestigioso posto agli Europei di Sofia 2004 – "servono a codificare le posizioni dei cerchi. Per esempio, l’inizio dei cerchi è indicato dal numero 4, poi un po’ più all’interno c’è il 5, dopo la tee line il numero 6…In questo modo, quando il giocatore comunica all’altro la velocità della pietra si sa già in che parte del campo questa avrà la forza di arrivare, per poi gestirla meglio con l’azione di sweeping”. La comunicazione tra compagni di squadra è spesso urlata, ed è proprio questo elemento ad averci affascinato in questi giorni di curling-mania: ricordiamo i potenti "hard!!!” di SuYuan Fan, giocatrice cinese, che interpretava con estrema intensità un comando comune nel curling, per sollecitare a spazzare più velocemente.

La leggenda del pupazzo di neve

Ad ogni end, una squadra di curling può segnare un massimo di 8 punti (nel doppio misto 6). Un 8-0 (o 6-0) accumulato in un solo parziale è un’evenienza più unica che rara, soprattutto a livelli olimpici. Quando questa situazione si verifica, esiste un termine colorito per descriverla: il pupazzo di neve! I nostri Stefania Constantini e Amos Mosaner, nel doppio misto, si erano avvicinati al pupazzo di neve nel match del girone unico contro la Svezia, segnando una mano da cinque punti, tra la disperazione degli avversari.

