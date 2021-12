L’Italia ha sconfitto la Germania per 11-4 nella partita che ha concluso il round robin del preolimpico di curling maschile. La nostra Nazionale è stata impeccabile sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi), dove ha infilato la settima vittoria su otto partite disputate (l’unico ko è maturato all’extra-end contro la Norvegia) e ha così concluso al secondo posto in classifica generale. Gli azzurri, oggi dominatori in lungo e in largo con ben due mani rubate e due end da quattro punti ciascuno, torneranno in campo domani pomeriggio (venerdì 17 dicembre, ore 15.00) per giocarsi la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Joel Retornaz e compagni affronteranno la Repubblica Ceca, terza in classifica: chi vincerà staccherà il biglietto per i Giochi, chi perderà avrà un’ulteriore possibilità e contenderà alla Danimarca (quarta in classifica) l’ultimo tagliando per la rassegna a cinque cerchi (il match si disputerà alle ore 15.00 di sabato). Gli azzurri hanno già sconfitto le altre due formazioni ammesse ai playoff, ma in incontri da dentro o fuori può succedere di tutto e non bisogna sottovalutare gli avversari. L’Italia ha comunque tutte le carte in regola per completare la propria missione e garantirsi il viaggio per la capitale cinese tra poco più di un mese. La Norvegia aveva già conquistato il primo posto nel round robin e l’annessa qualificazione diretta alle Olimpiadi.

LA CRONACA DELLA PARTITA

La Germania parte brillantemente e mette a segno un punto, ma sono poi gli azzurri a dettare legge. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin pareggiano prontamente i conti nel secondo end e poi rumano la mano in due frazioni consecutivi, issandosi così sul 3-1. Marc Muskatewitz e compagni reagiscono e accorciano le distanze prima dell’intervallo (2-3).

Al ritorno sul ghiaccio, però, il quartetto tricolore sciorina tutta la sua tecnica sopraffina e costruisce un eccellente gioco, che permette al nostro skip di siglare un ultimo tiro da urlo per conquistare quattro punti. L’Italia vola sul 7-2, ma i teutonici reagiscono e riaprono parzialmente la contesa grazie ai due punti siglati nel settimo turno (7-4). Il divario tecnico-tattico è troppo elevato, gli azzurri lo evidenziano nell’ottavo end dove marcano altri quattro punti e chiudono i conti con largo anticipo.

I RISULTATI DELLA NONA GIORNATA

Italia-Germania 11-4

Olanda-Corea del Sud 8-3

Finlandia-Giappone 8-2

Repubblica Ceca-Danimarca 7-5

LA CLASSIFICA DEL PREOLIMPICO DI CURLING MASCHILE

1. Norvegia 8 vittorie

2. Italia 7 vittorie

3. Repubblica Ceca 5 vittorie

4. Danimarca 4 vittorie

5. Finlandia 3 vittorie

6. Giappone 3 vittorie

7. Olanda 3 vittorie

8. Corea del Sud 2 vittorie

9. Germania 1 vittoria

GLI ESITI DEL PREOLIMPICO

Qualificata alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: Norvegia

Al playoff 1 (la vincente si qualifica alle Olimpiadi): Italia vs Repubblica Ceca

Al playoff 2 (la vincente si qualifica alle Olimpiadi): Perdente playoff 1 vs Danimarca

