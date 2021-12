L’Italia continua a regalare meraviglie al preolimpico di curling maschile e sconfigge l’Olanda per 7-6 al termine di una partita tiratissima, decisa soltanto all’ultimo tiro del decimo end. La nostra Nazionale ha battuto i padroni di casa sul ghiaccio di Leeuwarden e ha infilato la quarta vittoria consecutiva in questo torneo di qualificazione che mette in palio tre pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: la vincitrice del round robin volerà direttamente ai Giochi, seconda e terza classificata spareggeranno tra loro per il secondo biglietto, la perdente avrà un’ultima chance contro la quarta classificata.

Gli azzurri difendono la propria imbattibilità in questa manifestazione e si confermano al secondo posto in classifica generale a punteggio pieno, con quattro successi all’attivo, subito alle spalle della Norvegia, che vanta cinque affermazioni ma ha giocato un incontro in più. Alle ore 19.00 è in programma proprio lo scontro diretto tra le due grandi favorite della vigilia (tre settimane fa era la contesa per la medaglia di bronzo agli Europei, vinta dai nostri portacolori): chi riuscirà ad avere la meglio farà un passo decisamente importante verso la rassegna a cinque cerchi.

Oggi l’Italia è stata brava a mantenere la concentrazione in un momento non semplice, non facendosi imbrigliare dalle buone giocate degli olandesi e riuscendo sempre a riprendere il vantaggio dopo che i padroni di casa si avvicinavano o pareggiavano i conti. L’ultimo end, in totale apnea, è stato magistrale e Joel Retornaz è stato abile nel trovare il punto decisivo con un bel colpo conclusivo che ha consegnato il successo ai nostri portacolori.

La cronaca del match

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin concedono soltanto un punto sul turno di mano in apertura dell’Olanda e poi siglano due punti nel secondo end per portarsi in vantaggio. Wouter Goesgens e compagni reagiscono e ribaltano la situazione nel parziale successivo (3-2). La partita ha una svolta a cavallo tra quarta e quinta frazione: prima gli azzurri sfruttano il vantaggio del martello e marcano due pregevoli punti (4-3), poi costruiscono bene il gioco e imbrigliano i padroni di casa, riuscendo a strappare la mano e issandosi sul 5-3 all’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio i tulipani si avvicinano nuovamente concretizzando l’ultimo tiro a favore (4-5), poi Retornaz e compagni optano per una mano nulla nel settimo gioco. Gli azzurri si distinguono per un impeccabile acume tattico e portano a casa un punto di vitale importanza nell’ottavo end, guadagnando un cruciale doppio vantaggio (6-4). Goesgens e compagni hanno però un guizzo incredibile, piazzano due stone nel cerchio rosso e impattono i conti all’improvviso (6-6). L’Italia è così costretta a giocare un ultimo end col coltello tra i denti. Il nostro skip piazza la bocciata risolutrice con l’ultimo tiro, togliendo la stone avversaria dal cerchio rosso, e gli azzurri conquistano una vittoria cruciale.

I RISULTATI DELLA QUINTA GIORNATA

Repubblica Ceca-Corea del Sud 14-6

Italia-Olanda 7-6

Norvegia-Danimarca 7-4

Germania-Finlandia 8-6 (extra-end)

LA CLASSIFICA DEL PREOLIMPICO DI CURLING MASCHILE

1. Norvegia 5 vittorie (5 partite giocate)

2. ITALIA 4 vittorie (4 partite giocate)

3. Repubblica Ceca 3 vittorie (5 partite giocate)

3. Danimarca 3 vittorie (5 partite giocate)

5. Giappone 2 vittorie (4 partite giocate)

5. Olanda 2 vittorie (4 partite giocate)

7. Germania 1 vittoria (5 partite giocate)

8. Finlandia 0 vittorie (4 partite giocate)

8. Corea del Sud 0 vittorie (4 partite giocate)

