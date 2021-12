Le azzurre del curling alzano la testa e si rimettono in corsa per Pechino 2022. Dopo due brutte sconfitte, la Nazionale italiana femminile ha vinto la terza partita del Torneo Preolimpico 2021 in scena a Leeuwarden (Paesi Bassi) sconfiggendo l’Estonia, reduce da due successi consecutivi, per 6-2.

Un incontro iniziato in un modo molto equilibrato, con uno scambio di favori reciproco maturato con un punto a testa nel secondo e nel terzo end a seguito di un primo passaggio terminato con un nulla di fatto. Lo snodo cruciale è arrivato subito dopo, nel quarto turno, grazie a due punti guadagnati dalle nostre ragazze nell’ultima mano.

Il match ha poi preso una direzione chiarissima nel quinto e nel sesto end, in cui l’Italia ha siglato rispettivamente un punto e due punti, portandosi dunque sul 6-1. L’Estonia ha tentato allora una risposta, accorciando le distanze di un’unità nella settima ripresa, ma non andando oltre a una mano nulla in quella successiva, concedendo quindi la vittoria alle azzurre.

Alle ore 19:00, l’Italia femminile di curling dovrà affrontare l’agguerrita compagine sudcoreana, al momento ai piani alti della classifica, per poter continuare a sperare nel sogno olimpico. Ricordiamo infatti che, al termine del round robin, la squadra leader nello standing potrà staccare direttamente il pass per la Cina. Un altro spot verrà conquistato con uno scontro diretto tra la seconda e la terza, la perdente sfiderà invece la quarta per l’ultimo posto disponibile.

