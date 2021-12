L’Italia resta in corsa per la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La Nazionale femminile ha sconfitto la Turchia per 12-4, imponendosi in uno scontro diretto cruciale per continuare a sognare concretamente i Giochi. Il quartetto tricolore è risultato impeccabile contro le anatoliche, facendo sempre la differenza quando ha potuto nei propri turni di mano e non tremando quando le rivali avevano il vantaggio dell’ultimo giro. Le azzurre hanno infilato il terzo successo in questa competizione (il secondo consecutivo) e occupano il quinto posto in classifica generale (3-3), a un successo di distacco da Scozia e Lettonia (che ha giocato una partita in più).

Ricordiamo il regolamento: la vincitrice del round robin si qualifica direttamente alle Olimpiadi, seconda e terza classificata spareggiano per un secondo biglietto, la perdente di quella sfida avrà un’ultima occasione contro la quarta classificata. Stefania Constantini e compagne restano dunque ancora in gioco, le prossime due partite saranno decisive per le ambizioni delle nostre portacolori: questa sera (ore 19.00) contro la Germania e soprattutto domani pomeriggio (ore 14.00) contro la Scozia, senza dimenticarsi che alle ore 19.00 odierne si gioca il cruciale Scozia-Lettonia. Servirebbe un doppio successo per avere la quasi totale certezza di accedere ai playoff.

Ad

LA CRONACA DELLA PARTITA

Pechino 2022 L’Italia femminile travolge la Repubblica Ceca e resta in corsa 2 ORE FA

Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli optano per una mano nulla nel turno di apertura e poi sciorinano una costruzione di gioco perfetta, riuscendo così a mettere a segno due punti nel secondo end. Dilsat Yildiz e compagne sono però brave a reagire prontamente e a pareggiare immediatamente i conti (2-2). Le azzurre riescono a fare la differenza nella quarta frazione, dove mettono le anatoliche con le spalle al muro e con un eccellente ultimo tiro a favore portano a casa tre punti di pregevole fattura (5-2). Le avversarie accorciano le distanze prima dell’intervallo, grazie al punto raccolto nel quinto gioco (5-3).

Le azzurre sembrano essere comunque più forti tecnicamente e tatticamente, sfruttando al meglio tutte le occasioni che vengono concesse dalle non precisissime turche. Stefania Constantini e compagne sono infatti decisamente abili col martello in mano e siglano altri due punti nel sesto end, per un parziale di 7-3 che può iniziare a indirizzare la contesa. Il copione si replica nell’ottavo turno e sul 9-4 le nostre portacolori iniziano a intravedere il successo. Il colpo decisivo arriva nel nono end, quando le azzurre riescono nell’impresa di rubare la mano e di marcare addirittura tre punti: sul 12-4 cala il sipario in anticipo e le nostre portacolori festeggiano un bel successo.

I RISULTATI DELLA SETTIMA GIORNATA

Italia-Turchia 12-4

Scozia-Estonia 9-2

Giappone-Corea del Sud 8-4

Germania-Lettonia 8-7

LA CLASSIFICA DEL PREOLIMPICO DI CURLING FEMMINILE

1. Giappone 5 vittorie (6 partite giocate)

2. Corea del Sud 5 vittorie (7 partite giocate)

3. Scozia 4 vittorie (6 partite giocate)

4. Lettonia 4 vittorie (7 partite giocate)

5. Italia 3 vittorie (6 partite giocate)

6. Estonia 2 vittorie (6 partite giocate)

6. Turchia 2 vittorie (6 partite giocate)

6. Germania 2 vittorie (6 partite giocate)

9. Repubblica Ceca 1 vittoria (6 partite giocate)

"La comunicazione è importante": Walstad ci mostra come lavora la Norvegia

Pechino 2022 Primo ko per l'Italia: vince la Norvegia all'extra end 13 ORE FA