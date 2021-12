L’Italia femminile sconfigge la Repubblica Ceca per 13-6 nel Preolimpico di curling e resta in corsa per conquistare una comunque difficile qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La nostra Nazionale ha infilato il secondo successo sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi), rimediando alla netta battuta d’arresto maturata ieri sera contro la Corea del Sud. Le azzurre sono state impeccabili contro un’avversaria decisamente insidiosa, giganteggiando per larghi tratti dell’incontro.

Stefania Constantini e compagne hanno indirizzato la contesa mettendo a segno addirittura cinque punti nel secondo end e poi rubando la mano nella frazione successiva, costringendo le avversarie spalle al muro ed impedendo loro di reagire in maniera convincente nei turni successivi. L’Italia risale così al quinto posto in classifica generale con due vittorie all’attivo in cinque incontri disputati, in compagnia di Estonia e Turchia. La quarta piazza occupata dalla Scozia è un successo più su.

La vincitrice del round robin si qualificherà direttamente alle Olimpiadi, seconda e terza classificata spareggeranno per il secondo posto a disposizione, la perdente contenderà alla quarta classificata l’ultimo biglietto per la rassegna a cinque cerchi. La nostra Nazionale tornerà in campo domani (mercoledì 15 dicembre) per due sfide cruciali: alle ore 09.00 contro la Turchia e alle ore 19.00 contro la Germania, serve un doppio successo per restare seriamente in corsa per i primi quattro posti.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Anna Kubeskova e compagne marcano un punto nel turno d’apertura di mano, ma subito dopo assistiamo ad un end da manuale da parte dell’Italia. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli costruiscono un gioco spaziale, sono chirurgiche con le stone e mettono a segno addirittura cinque punti! Uno show di rara bellezza inscenato dalle azzurre, che poi continuano a spingere sull’acceleratore e riescono a rubare la mano alle rivali nella terza frazione: altri due punti e schiacciante parziale di 7-1. Uno scambio di favori tra quarto e quinto end (un punto a a testa) fissa il punteggio sull’8-2 all’intervallo.

Le ceche accorciano le distanze una volta rientrate sul ghiaccio, ma il punto portato a casa nella sesta frazione non può certo bastare per riaprire concretamente i giochi e l’Italia conduce in maniera ferrea per 8-3. Le azzurre ribadiscono una superiorità tecnica decisamente evidente, mettono a segno altri due punti nel settimo end e si issano sul 10-3. La Repubblica Ceca non si arrende e non concede il successo alle rivali, decidendo in maniera imperterrita di continuare a giocare. Kubeskova e compagne hanno ragione, perché mettono a segno tre punti ed accorciano le distanze (6-10), ma l’Italia non trema e ristabilisce le distanze con tre mirabili punti nel nono end per chiudere definitivamente i conti (13-6).

I RISULTATI DELLA SESTA GIORNATA

Giappone-Lettonia 9-1

Corea del Sud-Estonia 10-5

Italia-Repubblica Ceca 13-6

Scozia-Germania 7-4

LA CLASSIFICA DEL PREOLIMPICO DI CURLING FEMMINILE

1. Corea del Sud 5 vittorie (6 partite giocate)

2. Giapponne 4 vittorie (5 partite giocate)

3. Lettonia 4 vittorie (6 partite giocate)

4. Scozia 3 vittorie (5 partite giocate)

5. Estonia 2 vittorie (5 partite giocate)

5. Italia 2 vittorie (5 partite giocate)

5. Turchia 2 vittorie (5 partite giocate)

8. Germania 1 vittoria (5 partite giocate)

9. Repubblica Ceca 1 vittoria (6 partite giocate)

