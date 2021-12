L’Italia maschile ha sconfitto la Repubblica Ceca per 7-2 al preolimpico di curling in corso di svolgimento sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi). La nostra Nazionale si è imposta brillantemente contro un avversario ostico e impegnativo, riuscendo a rialzarsi prontamente dopo la battuta d’arresto maturata ieri sera contro la Norvegia all’extra-end. Gli azzurri hanno così infilato il quinto successo in questa competizione e restano ampiamente in corsa per la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

L’Italia occupa il secondo posto in classifica generale con cinque affermazioni in sei partite disputate, a due lunghezze di distacco dalla capolista Norvegia (che ha disputato un incontro in più). Il quartetto tricolore può fare affidamento su un successo di margine nei confronti della Repubblica Ceca (una partita in più), due di vantaggio su Danimarca e Giappone (a parità di match giocati). Ricordiamo il regolamento dell’evento: la vincitrice del round robin si qualifica direttamente ai Giochi, seconda e terza classificata spareggiano per un posto, la perdente di questa contesa avrà un’ultima chance contro la quarta.

Ad

Joel Retornaz e compagni, che oggi hanno dominato in lungo e in largo senza patemi d’animo chiudendo i conti con due end di anticipo, sono distanti dal primo posto (anche perché in caso di arrivo alla pari avrebbe ragione la Norvegia in virtù dello scontro diretto), ma si sono assicurati quantomeno un posto nei playoff (con buona probabilità da seconda o terza in graduatoria, quindi con la doppia possibilità di qualificarsi per le Olimpiadi).

Pechino 2022 Primo ko per l'Italia: vince la Norvegia all'extra end 19 ORE FA

Si tornerà sul ghiaccio domani (giovedì 16 dicembre) per le ultime due partite del round robin: alle ore 09.00 contro il Giappone e alle ore 19.00 contro la Germania, al termine sapremo quale sarà il futuro dell’Italia. Il programma propone anche quattro partite cruciali in ottica playoff per la qualificazione olimpica: Danimarca-Germania, Norvegia-Olanda, Repubblica Ceca-Danimarca, Giappone-Finlandia.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin fanno leva sulla loro proverbiale capacità tecnica e strategica già in apertura dell’incontro, optando per una mano nulla quando comprendono che non possono ottenere un reale vantaggio. Nel secondo end arriva invece il momento di spingere, gli azzurri costruiscono un bel gioco e mettono gli avversari alle corde, siglando così due ottimi punti per il primo vantaggio (2-0).

La nostra Nazionale insiste e opera uno strappo cruciale nella quarta frazione, quando con arguzia riesce a strappare la mano a Lukas Klima e compagni: un bel punto e punteggio che si fissa sul 3-0. I cechi riescono ad avere una reazione e accorciano le distanze prima dell’intervallo (3-2).

Al ritorno sul ghiaccio emerge nuovamente la caratura agonistica del quartetto tricolore, che risulta impeccabile: prima sigla due punti con il vantaggio dell’ultimo tiro, poi strappa ancora il martello alla Repubblica Ceca (un punto nel settimo end) e vola sul 6-2. Il vantaggio è consistente, ma non ancora rassicurante: c’è bisogno di rubare la mano per la seconda volta consecutiva per chiudere definitivamente i conti sul 7-2 al termine dell’ottavo end.

I RISULTATI DELLA SETTIMA GIORNATA

Corea del Sud-Germania 10-1

Italia-Repubblica Ceca 7-2

Giappone-Olanda 11-5

Norvegia-Finlandia 7-4

LA CLASSIFICA DEL PREOLIMPICO DI CURLING MASCHILE

1. Norvegia 7 vittorie (7 partite disputate)

2. Italia 5 vittorie (6 partite disputate)

3. Repubblica Ceca 4 vittorie (7 partite disputate)

4. Danimarca 3 vittorie (6 partite disputate)

4. Giappone 3 vittorie (6 partite disputate)

6. Olanda 2 vittorie (6 partite disputate)

6. Corea del Sud 2 vittorie (6 partite disputate)

8. Finlandia 1 vittoria (6 partite disputate)

8. Germania 1 vittoria (6 partite disputate)

Foto: © WCF / Céline Stucki

Pechino 2022 L’Italia femminile batte la Turchia e resta in corsa 6 ORE FA