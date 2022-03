La medaglia d'oro olimpica Vicky Wright ha ricevuto un'accoglienza fantastica quando è tornata al suo lavoro di infermiera dopo aver conquistato il primo posto nel torneo femminile di curling. Nel reparto B11 del Forth Valley Hospital di Larbert, vicino a Falkirk, dove la 28enne ha lavorato negli ultimi sette anni, i colleghi le hanno fatto trovare dei fiori, dei palloncini e anche una pista da curling improvvisata.

L'atleta scozzese e le altre quattro giocatrici della squadra femminile (Eve Muirhead, Hailey Duff, Jen Dodds e Mili Smith) sono tornate in patria una settimana dopo aver battuto il Giappone per 10-3 nella finalissima di Pechino 2022. "Erano tutti in fila nel corridoio ad applaudirmi. Senza di loro probabilmente non avrei vinto. Mi hanno supportato ogni giorno. Questa medaglia è tanto loro quanto mia".

Il covid

"Nessuno può riassumere l'effetto che il Covid-19 ha avuto sul nostro reparto, però le Olimpiadi hanno alzato il morale di tutti quanti”.

La medaglia d’oro

"Ero davvero felice, totalmente sopraffatta dall’emozione e sono scoppiata in lacrime. Un riconoscimento del genere ti fa capire che tutto il duro lavoro, il sangue, il sudore e le lacrime hanno dato i loro frutti. Ho realizzato il mio sogno. Non riesco ancora a esprimere cosa significhi, ma è qualcosa di speciale".

Le parole di una collega

"Ci ha reso orgogliosi. L’abbiamo seguita durante la notte e ci siamo collegati tramite FaceTime per guardare la finale dal vivo. Stavamo piangendo quando l'abbiamo vista ricevere la medaglia. È stato semplicemente fantastico".

Cathie Cowan, amministratore delegato di NHS Forth Valley

"Vicky ha lavorato sodo per raggiungere i suoi obiettivi ed è riuscita con successo a combinare il suo allenamento con il suo lavoro (infermiera). Lei è un modello straordinario sia per la professione sportiva che per quella infermieristica. Siamo incredibilmente orgogliosi di tutto ciò che ha ottenuto".

