L’Italia parte col piede giusto nel preolimpico di curling maschile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Corea del Sud per 7-3 sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi), conquistando un successo cruciale in ottica qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri hanno confermato il pronostico della vigilia contro gli asiatici, sciorinando un grande gioco e un encomiabile acume tattico.

Il quartetto tricolore, reduce dalla splendida medaglia di bronzo conquistata agli Europei, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter puntare ai Giochi. Ricordiamo che la prima classificata del round robin (su nove partecipanti) volerà direttamente alle Olimpiadi, seconda e terza spareggeranno tra loro per il secondo biglietto, la perdente contenderà alla quarta classificata l’ultimo tagliando utile per la capitale cinese.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin hanno messo a segno due punti nel secondo end, riuscendo così a portarsi in vantaggio per 2-1 dopo il buon avvio di Soo-Hyuk Kim e compagni. L’Italia si rendeva poi protagonista di una magia da manuale del curling: rubava la mano agli avversari per tre volte consecutive, mettendo a segno un punto per frazione e issandosi così sul 5-1 a metà partita. Si tratta di un vantaggio importante, ma gli avversari non mollano e provano a creare qualche grattacapo agli azzurri.

Il martello resta in possesso dei sudcoreani, che riescono a tenere due mani nulle e poi a riaprire i giochi grazie ai due punti portati a casa nell’ottavo gioco (5-3). L’Italia però non si fa spaventare, ha il vantaggio dell’ultimo tiro per la seconda volta nell’incontro e ristabilisce le distanze (7-3). Gli asiatici tentano il tutto per tutto nel decimo end, senza però riuscire a impensierire gli azzurri. Joel Retornaz e compagni torneranno sul ghiaccio domani (domenica 12 dicembre) per il doppio impegno contro Finlandia (ore 09.00) e Danimarca (ore 19.00).

PREOLIMPICO CURLING MASCHILE, RISULTATI PRIMA GIORNATA

Italia-Corea del Sud 7-3

Norvegia-Repubblica Ceca 8-5

Danimarca-Olanda 5-4

Giappone-Germania 6-5

CLASSIFICA PREOLIMPICO CURLING MASCHILE

1. Danimarca 1 vittoria (1 partita giocata)

1. Italia 1 (1)

1. Giappone 1 (1)

1. Norvegia 1 (1)

5. Repubblica Ceca 0 (1)

5. Germania 0 (1)

5. Corea del Sud 0 (1)

5. Paesi Bassi 0 (1)

9. Finlandia 0 (0)

