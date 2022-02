Abbiamo ancora tutti negli occhi l'impresa da favola di Amos Mosaner e Stefania Constantini che nella prima settimana di Pechino 2022 hanno conquistato la prima storica medaglia d'oro nel doppio misto di curling con 11 vittorie su 11. Un cammino trionfale che ha attratto anche chi di questa disciplina non ne aveva mai sentito parlare. Archiviata la spedizione azzurra alle Olimpiadi invernali, con l'uscita di scena di Joel Retornaz e dello stesso Mosaner nel torneo maschile al Round Robin, è ora di dare uno sguardo ai prossimi appuntamenti del curling. Ecco il calendario:

19-27 marzo 2022, Mondiali femminili , Canada

, Canada 2-10 aprile 2022, Mondiali maschili , Nevada (devono ancora essere ufficializzati i partecipanti)

, Nevada (devono ancora essere ufficializzati i partecipanti) 23-30 aprile 2022, Mondiali di doppio misto, Svizzera

Ad

Constantini-Mosaner e uno storico ORO: l'impresa in soli 120 secondi

Pechino 2022 Svizzera, impresa inutile con la Svezia: De Cruz piange a dirotto 2 ORE FA

Mondiali femminili

Alla rassegna in programma a Prince George dopo la cancellazione nel 2020 causa Covid, l'Italia (il team al momento è composto da Constantini, Lo Deserto, Romei e Zardini Lacedelli) se la vedrà con Canada, Turchia, Russia, Stati Uniti, Corea, Norvegia, Danimarca, Germania, Scozia, Svezia, Giappone e Svizzera. Quest'ultima ha vinto 6 delle ultime 8 edizioni.

Mondiali di doppio misto

Alla rassegna in programma a Ginevra parteciperanno 20 nazionali: Scozia, Norvegia, Svezia, Canada, Italia, Svizzera, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Cina, Germania, Russia, Nuova Zelanda, Australia, Inghilterra, Ungheria e Giappone e altre quattro squadre che devono essere ancora comunicate. Nel 2021 l’Italia perse contro la Norvegia il playoff per accedere alle semifinali dei Mondiali disputati ad Aberdeen (Scozia). I campioni in carica sono gli scozzesi, battuti da Mosaner e Constantini nel Round Robin dei Giochi di Pechino.

Constantini-Mosaner: "Oro incredibile, sentiamo il supporto degli italiani"

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Tutti pazzi per il curling: stone, bocciata e tutto quello che c'è da sapere

Pechino 2022 Beijing 2022 - Korea vs Sweden - Curling – highlights delle Olimpiadi 3 ORE FA