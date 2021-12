Pechino 2022 per la Nazionale italiana di curling femminile. Dopo la sconfitta contro il Lettonia nel Torneo Preolimpico di qualificazione, appunto, per Pechino. Italia che si ritrova adesso ultimissima con la Repubblica Ceca, ambo due le Nazionali a zero punti. In testa, a punteggio pieno, Giappone e Estonia. Si torna a giocare lunedì 13 dicembre contro Estonia e Corea del Sud per provare a riaprire il discorso. Si complica la strada versoper la Nazionale italiana di curling femminile. Dopo la sconfitta contro il Giappone al debutto , le azzurre sono andate ko anche contro lanel Torneo Preolimpico di qualificazione, appunto, per Pechino. Italia che si ritrova adesso ultimissima con la Repubblica Ceca, ambo due le Nazionali a zero punti. In testa, a punteggio pieno,. Si torna a giocare lunedì 13 dicembre contro Estonia e Corea del Sud per provare a riaprire il discorso.

La gara si è subito messa su un binario sbagliato per Stefania Constantini e compagne che sono andate sotto 2-0 già al primo end. L'Italia accorcia nell'end successivo, ma la Lettonia spinge e trova altre tre stone in rapida successione. Le azzurre provano di nuovo a riaprire la contesa e ce la fanno, trovando il 3-5 a metà gara. La Lettonia riesce però ad andare sempre a punti, con due stone andate a segno nel sesto e nel settimo end. Le ultime mani sono uno scambio di punti, ma che non cambiano l'inerzia. Italia a segno nell'ottavo round, ma la Lettonia trova l'8-4 finale.

