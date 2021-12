Italia del curling incappa nella sua prima sconfitta. La Norvegia si impone per 5-4 nell'extraend e allunga in classifica proprio sugli azzurri. Con il successo di Leeuwarden, i norvegesi vendicano il ko patito proprio contro l'Italia Retornaz e compagni c'è da rimanere fiduciosi, anche perché la Norvegia se l'è dovuta davvero sudare la vittoria fino all'ultima stone. Mercoledì diventa, a questo punto, decisiva per l'Italia che contro la Repubblica Ceca (alle 15), invece, proverà ad ipotecare il secondo posto. Dopo quattro vittorie consecutive nel torneo Preolimpico, l'del curling incappa nella sua prima sconfitta. Lasi impone per 5-4 nell'extraend e allunga in classifica proprio sugli azzurri. Con il successo di Leeuwarden, i norvegesi vendicano il ko patito proprio contro l'Italia agli ultimi Europei e, soprattutto, ipotecano la qualificazioni alle Olimpiadi di Pechino. Il 1° posto nel round robin, infatti, garantisce la qualificazione diretta, mentre la seconda e la terza classificata si affronteranno tra di loro in un vero e proprio spareggio (chi perde ha un'ultima chance contro la quarta). Vedendo però la prestazione sfornata dae compagni c'è da rimanere fiduciosi, anche perché la Norvegia se l'è dovuta davvero sudare la vittoria fino all'ultima stone. Mercoledì diventa, a questo punto, decisiva per l'Italia che contro la(alle 15), invece, proverà ad ipotecare il secondo posto.

Cronaca

Italia senza frenesie e sul ghiaccio prova a giocare di tattica su una Norvegia molto concreta. Prime tre mani nulle, con gli azzurri che non cambiano il risultato consci di non poter fare la differenza, non lasciando però punti facili agli avversari. La prima vera occasione arriva nel quarto end e l'Italia va sul 2-0. C'è però la reazione della Norvegia che rimonta al sesto end.

Altro mano nulla dell'Italia, che all'ottavo end torna in vantaggio. Si gioca punto a punto e la Norvegia accetta la sfida e con un colpo da due punti, Walstad e compagni ribaltano la situazione. L'Italia riesce a conquistare però la possibilità dell'ultimo tiro, e piazza il 4-4 che porta tutti all'extra-end.

Nel 'supplementare' l'ultimo tiro ce l'hanno i norvegesi ed è un dettaglio determinante per l'epilogo della partita. Sono loro a fare il punto decisivo e a conquistare il 1° posto provvisorio (ma quasi certo) nel Preolimpico.

