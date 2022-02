La coppia del doppio misto di curling ha inanellato un filone di dieci vittorie consecutive, raggiungendo una clamorosa finale. Nella giornata di sabato 5 febbraio, gli azzurri hanno affondato l'Australia per 7-3 e la Gran Bretagna per 7-5 , prenotando matematicamente il passaggio in semifinale. Mentre domenica 6 febbraio hanno spazzato via i padroni di casa SuYuan Fan e Zhi Ling con un secco 8-4 , per poi superare 12-8 la Svezia in una battaglia all'ultimo end. Nella semifinale contro la Svezia di Almida De Val e di Oskar Eriksson – tra le grandi favorite per la vittoria finale -, gli Azzurri si sono imposti 8-1 condannando gli svedesi con un end d’anticipo, e cementando un dominio che si prolunga per 10 partite consecutive. Gli azzurri ora affrontano i maestri norvegesi nella finale per l'oro; i nordici si sono imposti 6-5 in una semifinale tiratissima contro la Gran Bretagna.