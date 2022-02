Norvegia (11-8) e Repubblica Ceca (10-2). Quattro partite vinte, cinque ancora da giocare. Il doppio impegno di sabato 5 febbraio, prima con l'Australia alle 7.05 italiane e poi con la Gan Bretagna alle 13.05, ci dirà molto sulle speranze di qualificazione del doppio misto targato Constantini-Mosaner. Il doppio misto azzurro è al suo esordio olimpico (la specialità era stata aggiunta solo nell'edizione precedente a Pyeongchang). Stefania e Amos occupano attualmente la testa del girone dopo le vittorie su USA (8-4), Svizzera (8-7 all'extra end)

Gli Azzurri si apprestano a scendere sulla pista per affrontare l'Australia, cenerentola del girone. Il duo Aussie composto da Tahli Gill e Dean Hewitt ha perso tutte e 6 le gare disputate sin qui. Un'opportunità d'oro per l'Italia, che per avanzare alle semifinali dovrà piazzarsi tra le prime 4 del girone.

Ad

Pechino 2022 Tutto facile per la Svezia contro la Svizzera: gli highlights 2 ORE FA

07:10 - Italia-Australia 0-0

Tahli Gill decide di piazzare una guardia bassa. Mosaner la spazza via. L'angolo è favorevole all'Italia!

07:08 - Italia-Australia 0-0

Quattro lanci già effettuati. L'Australia, attualmente, con una stone a punto. Traffico all'interno della casa, ancora nessuna bocciata.

07:05 - Si parte

Le due coppie si affacciano al rink. Le due stone vengono posizionate sulla tee line. L'Italia avrà il vantaggio del martello nel primo end.

07:00 - Ci siamo!

Amici di Eurosport, benvenuti alla diretta scritta di Italia-Australia, gara valida per il girone olimpico di doppio misto del curling. Azzurri a punteggio pieno, 4 vittorie su 4. Australia cenerentola del girone, con 6 sconfitte in altrettante gare disputate. Un vero e proprio testacoda!

DOPPIO MISTO, GLI IMPEGNI DEGLI AZZURRI

Sabato 5 febbraio, ore 7.05: Australia-Italia (girone)

Sabato 5 febbraio, ore 13.05: Gran Bretagna-Italia (girone)

Domenica 6 febbraio, ore 7.05: Italia Cina (girone)

Domenica 6 febbraio, ore 13.05: Italia-Svezia (girone)

Lunedì 7 febbraio, ore 2.05: Canada-Italia (girone)

Lunedì 7 febbraio, ore 13.05 EVENTUALI SEMIFINALI DOPPIO MISTO

Martedì 8 febbraio, ore 7.05 EVENTUALE FINALE PER IL BRONZO

Martedì 8 febbraio, ore 13.05 EVENTUALE FINALE PER L'ORO

*orario italiano

IL RECAP DI VENERDI' 4 FEBBRAIO

I Giochi sono ufficialmente inaugurati dalla Cerimonia nel Bird's Nest, fra fuochi d'artificio e suggestivi giochi di luce. Sui campi di gara invece belle notizie dal pattinaggio di figura (col 3° posto di Guignard-Fabbri nella Dance Rhythm) e dalla coppia azzurra di misto di curling Constantini-Mosaner.

Che sorpresa! Sono due giovani tedofori ad accendere il braciere olimpico

IL PROGRAMMA DI SABATO 5 FEBBRAIO

Francesca Lollobrigida spera in una medaglia nei 3000 metri donne del pattinaggio di velocità. Si giocano il podio anche le staffette miste del biathlon (staffetta mista 4x16km) e dello short track.

Italia da sballo! Repubblica Ceca demolita, gli highlights

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI INVERNALI

Il calendario completo delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: gare, orari, giorni e dove vedere tutte le gare. Noi vi offriremo la diretta scritta di tutti gli eventi.

Michela Moioli sventola il tricolore: l'Italia sfila a Pechino

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del curling

Pechino 2022 Tre bocciate in un colpo: che numero della giocatrice svedese 4 ORE FA