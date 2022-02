Sei partite vinte, tre ancora da giocare. L'affiatata coppia italiana composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha portato a casa il sesto successo consecutivo ai danni dei campioni del mondo della Gran Bretagna. Bruce Mouat e Jennifer Dodds si sono arresi all'ottavo end, sul punteggio di 7-5. Stefania e Amos occupano attualmente la testa del girone dopo le vittorie su USA (8-4) , Svizzera (8-7 all'extra end), Norvegia (11-8) , Repubblica Ceca (10-2), Australia (7-3) e, per l'appunto, la Gran Bretagna (7-5),

Pechino 2022 Constantini-Mosaner da sballo! 7-5 alla Gran Bretagna e semifinale UN' ORA FA

Giocata da tre punti di Constantini: l'Italia vola con 5 vittorie

15.30 - Italia ad un passo dalla semifinale

Non svegliateli, non svegliateci! L’Italia firma la sesta vittoria consecutiva per 7-5 contro la Gran Bretagna e arriva ad un passo dalla semifinale. Una partita di testa e di cuore per la coppia azzurra, capace di soffrire, gestire il cronometro (con un brivido) e colpire con delle bocciate - soprattutto Constantini - ai limiti della perfezione. Favolosi!

14.48 - La Gran Bretagna si arrende: vittoria Italia!

Non si ferma la corsa di Constantini e Mosaner! Gli azzurri obbligano la Gran Bretagna ad arrendersi all’ultimo tiro e portano a casa la sesta vittoria su sei partite. Il punteggio finale è 7-5. Bravissimi!

14.35 - Clamoroso end Italia: 7-4 per gli azzurri

Tiro senza senso di Constantini! All’ultima stone, all’ultimo respiro, la nostra Stefania trova un angolo impensabile e spariglia via due stone britanniche per regalare ben tre punti alla coppia azzurra. Adesso il punteggio dice 7-4 per l’Italia. Manca solo un end al termine.

14.22 - il Power play funziona: i britannici pareggiano sul 4-4

End condizionato dal tempo, che scende veloce dal cronometro degli azzurri e in maniera molto più lenta da quello dei britannici. Fortunatamente i nostri limitano i danni, sfruttando un errore di Mouat (il primo del match) e la mano di Stefania Constantini, ma il colpo decisivo di Dodds regala comunque due punti ai brits. Power play Italia nel settimo end.

14.08 - Mano rubata, 4-2 Italia nel quinto end

End dalle due facce: la prima parte è tutta britannica, mentre la seconda sorride agli azzurri. La giocata decisiva porta la firma di Amos Mosaner, che piazza la stone vicino al centro in maniera celestiale. I britannici, alle corde, si giocano il power play nel sesto end.

13.52 - L’Italia torna avanti, 3-2

Rischia tantissimo la coppia italiana, poi un paio di tiri imprecisi dei britannici liberano lo spazio alla bocciata di Constantini: Stefania parte dritta, spazza via le stone avversarie e porta a casa due punti fondamentali. Che brava!

13.41 - Semifinale per gli azzurri?

Secondo le parole di Dario Puppo, se l’Italia supera la Gran Bretagna e, contemporaneamente, il Canada supera Team USA, l’Italia è in semifinale.

13.39 - I britannici rubano la mano, 2-1

Altro game abbastanza interlocutorio, ricolmo di tensione. La differenza in questo caso l’ha fatta Mouat, bravissimo a piazzare tante stone in zona centrale. I britannici rubano la mano.

13.28 - Pareggio Gran Bretagna, 1-1

Nonostante la tensione, il match sta salendo di colpi. Dodds non è precisa come al solito, mentre Mosaner e Constantini offrono un mix di potenza e delicatezza. Alla fine arriva con il pareggio con la prima stone dei britannici, ma la sfida è super equilibrata.

13.16 - Tiene la mano l’Italia, 1-0

End abbastanza interlocutorio! Un perla di Stefania Constantini mette la stone praticamente al centro, poi una bocciata sbagliata degli inglesi e diversi tiri molto difficili non smuovono il punteggio: 1-0 per gli azzurri, stone che passa ai britannici.

13.06 - Si parte

Martello per l'Italia, primo end del match.

Siamo quasi pronti

Alle 13.05 inizierà il match tra Constantini-Mosaner (5-0) e Dodds-Mouat (4-1). La coppia azzurra non parte favorita.

Constantini-Mosaner straripanti

Nel primo match odierno, la coppia mista composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner si è imposta sull'Australia di Tahli Gill e Dean Hewitt (cenerentola del girone) col punteggio finale di 7-3. Gli azzurri sono a 5 vittorie su 5 gare disputate, al primo posto nel girone olimpico.

Il recap di Venerdì 4 febbraio

I Giochi sono ufficialmente inaugurati dalla Cerimonia nel Bird's Nest, fra fuochi d'artificio e suggestivi giochi di luce. Sui campi di gara invece belle notizie dal pattinaggio di figura (col 3° posto di Guignard-Fabbri nella Dance Rhythm) e dalla coppia azzurra di misto di curling Constantini-Mosaner.

