Curling

Italia ko con la Norvegia 4-9, gli highlights del match

GIOCHI OLIMPICI - Si chiude con una sconfitta per l’Italia l’avventura alle Olimpiadi Invernali 2022 nel round robin del curling maschile completato a Pechino, in Cina: Joel Retornaz, Sebastiano Arman ed Amos Mosaner, con l’alternate Mattia Giovanella che anche oggi sostituisce Simone Gonin, perdono per 4-9 contro la Norvegia e chiudono il torneo al nono posto.

00:02:46, 24 minuti fa