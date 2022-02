Ad

I parenti, la gioia e le lacrime: Mosaner e Constantini si sciolgono

IL REPORT DI UNA PARTITA PERFETTA

Stefania Constantini e Amos Mosaner nella storia! Gli Azzurri ci regalano la decima vittoria consecutiva nella semifinale contro la Svezia di Almid De Val e Oskar Eriksson. La coppia tricolore si impone 8-1, ed ora giocherà per l'oro nella finale contro la vincente del match tra Gran Bretagna e Norvegia. La favola dei due giovani italiani continua.

14:28 - SIIIIIIII! ITALIA IN FINALEEEEE! SVEZIA BATTUTA 8-1 AL SETTIMO END!

Facciamo la storiaaaaaa! 8-1, Svezia spazzata via al settimo end, per KO tecnico!!! Medaglia assicurata, ora attendiamo la nostra avversaria in finale.

La partita perfetta di Mosaner e Constantini: rivivi il colpo finale

14:21 - Occhio alla Norvegia!

Tre punti al sesto end, la Norvegia scavalca la Gran Bretagna con due parziali ancora da giocare. 5-4 Norvegia.

14:20 - Primo punto Svezia, 6-1

Un punto che non fa male! La bocciata di Stefania Constantini limita i danni, De Val si infila nel centro della casa con una sponda accurata.

14:16 - Italia-Svezia 6-0

Mosaner gioca di sponda e spedisce tre sassi a punto. Una Svezia stremata è costretta al timeout. Li stiamo smontando tiro dopo tiro.

14:14 - Italia-Svezia 6-0

La giocata disperata della Svezia non passa! Se non è scacco matto questo, poco ci manca.

14:07 - FORMIDABILI! 6-0

6-0 SURREALE! Sistematici errori di valutazione delle proprie linee da parte degli svedesi. Noi invece non sbagliamo un colpo. Mano rubata, aggiungiamo un punto pesante come un macigno.

14:03 - Italia-Svezia 5-0

Eriksson fuorigiri! Ennesimo errore dello svedese, che urta la guardia e sbaglia la bocciata. Ora possiamo dilagare!

13:59 - Quinto end, Italia-Svezia 5-0

L'Italia ricomincia bene: altra situazione favorevole in questo quinto end. Intanto la Norvegia accorcia sulla Gran Bretagna, che guida ancora 3-2.

13:50 - ITALIA DOMINA! 5-0

DOMINIO! Terza mano rubata dagli azzurri!! Disastro di De Val all'ultimo take-out, andiamo al break con 5 punti di vantaggio.

13:47 - Italia-Svezia 4-0

Harakiri Mosaner! Nel bocciare una guardia laterale, va per colpire la stone italiana al centro e spalanca le porte alla Svezia.

13:42 - Italia-Svezia 4-0

La Svezia, in crisi nera, si gioca subito la power play. Intanto gli errori di Eriksson cominciano ad accumularsi...

13:41 - Intanto Norvegia-Gran Bretagna...

Nell'altra semifinale, la Gran Bretagna conduce il match 3-1 sulla Norvegia. Siamo ad inizio quarto end.

13:39 - VOLIAMO VIA! 4-0!

POKER! Seconda mano rubata del match per gli azzurri, e questa volta vale due punti! De Val ancora in difficoltà alla bocciata decisiva, noi non sbagliamo un colpo!

Tiro-flop della Svezia: gli azzurri rubano la mano e scappano 4-0

13:34 - Italia-Svezia 2-0

Sbaglia la bocciata Eriksson! Lo svedese urta la nostra guardia. Angolo favorevole agli azzurri, con due stone a testa ancora da lanciare in questo terzo end.

13:27 - SIIIII, MANO RUBATA! 2-0

PROVIAMO A SCAPPARE! Un draw fenomenale di Stefania Constantin, accompagnato da uno sweeping colossale di Amos Mosaner, piazza il secondo punto azzurro. La bocciata di De Val non riesce a smuoverci dal button. Prima prova di fuga degli azzurri.

13:25 - Italia-Svezia 1-0

Che giocata di Oskar Eriksson. Lo svedese sceglie la potenza e cancella i due sassi azzurri dalla casa. Ora tocca a Stefania con l'ultimo lancio. Situazione critica.

13:22 - Italia-Svezia 1-0

Che bel ricamo di Amos Mosaner! La sua bocciata spinge la nostra stone in una zona scomoda per gli svedesi. Partiamo bene anche in questo secondo end, col martello che passa agli avversari.

13:15 - Bene così! Italia-Svezia 1-0

PRIMO PUNTO ITALIA! Ci portiamo a casa un primo punto prezioso, dopo che la bocciata di De Val aveva spezzato la coppia di stone azzurre nel centro. Constantini decide di bruciare l'ultimo tentativo.

13:11 - Italia-Svezia 0-0

E invece la Svezia decide di piazzare un'altra guardia alta. Nessun take-out dunque, gli svedesi vogliono limitare i danni in questo primo end.

13:10 - Italia-Svezia 0-0

Che curl! Un draw perfetto da parte degli azzurri, che costringeranno gli svedesi alla prima bocciata del match.

13:08 - Italia-Svezia 0-0

C'è traffico nel centro della casa! Un trenino italo-svedese renderà le cose complicate nei prossimi lanci. Italia con una stone a punto per ora.

13:06 - Italia-Svezia 0-0

Primo lancio perfetto da parte di Stefania Constantini: la skip azzurra si appoggia sulla stone svedese e invade il button.

13:05 - Via!

Azzurri col martello in questo primo end. Ricordiamo che abbiamo già battuto gli svedesi 12-8 nel girone unico, in uno dei match più tirati del torneo.

13:00 - Italia-Svezia

Ci siamo. Amici di Eurosport, benvenuti alla diretta scritta di Italia-Svezia, semifinale del doppio misto di curling. La cornamusa accompagnano l'ingresso degli Azzurri. Che emozione per questi due ragazzi!

GLI HIGHLIGHTS DELLA VITTORIA COL CANADA

L'Italia supera 8-7 il Canada all'extra-end: 9ª perla di fila, gli highlights

DOPPIO MISTO, GLI IMPEGNI DEGLI AZZURRI

Lunedì 7 febbraio, ore 13.05 SEMIFINALI DOPPIO MISTO

Martedì 8 febbraio, ore 7.05 EVENTUALE FINALE PER IL BRONZO

Martedì 8 febbraio, ore 13.05 EVENTUALE FINALE PER L'ORO

*orario italiano

Bocciata pazzesca e sorriso, Constantini è una meraviglia

IL RECAP DI DOMENICA 6 FEBBRAIO

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

