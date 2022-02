Stefania Constantini e Amos Mosaner continuano a giocare sulle ali dell'entusiasmo. La coppia del doppio misto di curling ha inanellato un filone di otto vittorie consecutive. Nella giornata di sabato 5 febbraio, gli azzurri hanno affondato anche l'Australia per 7-3 e la Gran Bretagna per 7-5 , prenotando matematicamente il passaggio in semifinale. Mentre domenica 6 febbraio hanno spazzato via i padroni di casa SuYuan Fan e Zhi Ling con un secco 8-4 , per poi superare 12-8 la Svezia in una battaglia all'ultimo end. L'ultima gara disputata dagli Azzurri, li ha visti vincere 8-7 sul Canada all'extra end.