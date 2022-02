Curling

Olimpiadi invernali "Avete presente le favole...?" festa in commento per l'ORO del curling

Pechino 2022 - E' festa grande per lo storico ORO di Stefania Constantini e Amosa Mosaner nel doppio misto delle Olimpiadi Invernali. I nostri Dario Puppo e Alessandro Zita scoppiano in un lungo festeggiamento sul punto decisivo che ha sancito la vittoria per 8-5 sulla Norvegia.

00:00:47, 38 minuti fa