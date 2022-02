Stefania Constantini e Amos Mosaner nel torneo di doppio misto delle le percentuali di accuratezza al tiro. La domanda sorge spontanea: come si calcolano quelle percentuali? La risposta è articolata. Il percorso fantastico dinel torneo di doppio misto delle Olimpiadi di Pechino 2022 ha tenuto attaccati allo schermo milioni di italiani e su quello schermo spesso sono apparse diverse statistiche, in particolare. La domanda sorge spontanea:La risposta è articolata.

Per ogni pista di curling esiste un cosiddetto giudice di statistica” (così come esistono anche i giudici del tempo) che valuta i tiri. Li valuta in base a quanto l’esecuzione del giocatore che tira la stone si avvicina alla richiesta del compagno di squadra, che indica il punto da colpire con la scopa. Per fare un esempio, se un giocatore chiede una bocciata piena con la battente che rimanga in casa, il giudice assegna:

- Un 100% se la giocata viene eseguita alla perfezione

- Un 75% se la bocciata riesce ma la stone tirata si sposta

- Un 50% se entrambe le stone escono

- Uno 0% in caso di liscio

Ovviamente le differenze tra un tiro e l’altro possono essere molto più sottili rispetto all’esempio appena fatto e c’è un margine di soggettività nella valutazione, ma i giudici di statistica sono preparati specificamente sull'argomento e dunque le percentuali di accuratezza rispecchiano bene la qualità di gioco espressa in partita. In ogni caso, per vincere la partita basta sempre fare un punto in più degli avversari e in quel campo i giudici di statistica contano ben poco...

