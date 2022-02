La nostra Nazionale si qualifica per le semifinali con addirittura tre turni di anticipo, continua a sognare e ora è in piena lotta per la conquista di una medaglia. La coppia tricolore ha costantemente alzato l’asticella e ha tenuto testa ad avversari La coppia tricolore ha costantemente alzato l’asticella e ha tenuto testa ad avversari sulla carta più blasonati : negli ultimi giorni ha travolto la Svizzera (argento alle Olimpiadi 2018), la Norvegia (argento iridato in carica), gli USA, l’Australia, la Repubblica Ceca, la Gran Bretagna, la Cina e la Svezia

In classifica, l'Italia precede Canada (5-3), Gran Bretagna (5-3), Norvegia (5-3) e Svezia (5-4). Già sicure della qualificazione in semifinale sono tre squadre: Italia, Gran Bretagna e Norvegia. A competere l'ultimo posto disponibile per l'accesso alla semifinale saranno Canada e Svezia. I Canadesi affronteranno proprio gli azzurri lunedì 7 febbraio alle 2.05 italiane, nell'ultimo match del girone. La Svezia invece ha già completato la serie di 9 gare del suo girone.

Italia in semifinale, quando vederla e i possibili incroci

lunedì 7 febbraio alle 13.05 all'Ice Cube di Pechino. Con una partita ancora da giocare nel girone, gli Azzurri sono già sicuri della qualificazione in prima posizione. In semifinale affronteranno la quarta del girone. Quali sono le nazioni ancora in corsa per queste piazze? La classifica attuale ci dice che sono 4 le nazionali che potrebbero incrociarsi con l'Italia in semifinale. Canada, Gran Bretagna, Norvegia e Svezia. Tutto dipenderà dall'ultimo turno di lunedì 7 febbraio. La semifinale si terrà

NAZIONE GIOCATE VINTE PERSE Italia (Q) 8 8 0 Canada 8 5 3 Gran Bretagna (Q) 8 5 3 Norvegia (Q) 8 5 3 Svezia 9 5 4 Rep. Ceca 8 3 5 Svizzera 8 3 5 USA 8 3 5 Cina 8 2 6 Australia 9 2 6

SE L'ITALIA VINCE CONTRO IL CANADA: in semifinale affronterà la Svezia, a meno di vittorie contemporanee di Gran Bretagna e Norvegia (in quel caso il nostro avversario verrà eletto dal draw shot challenge, ovvero il “tiro di spareggio”).

SE L'ITALIA PERDE CONTRO IL CANADA: le combinazioni saranno molteplici. Ci sarà la Gran Bretagna se contemporaneamente vinceranno USA e Svizzera oppure USA e Norvegia; ci sarà la Norvegia se vinceranno contemporaneamente Gran Bretagna e Svizzera; nel caso di affermazioni simultanee di Gran Bretagna e Norvegia ci sarà bisogno di un DSC tra Gran Bretagna, Norvegia e Canada.

I prossimi impegni degli azzurri

Lunedì 7 febbraio, ore 2.05: Canada-Italia (girone)

Lunedì 7 febbraio, ore 13.05 SEMIFINALI DOPPIO MISTO

Martedì 8 febbraio, ore 7.05 EVENTUALE FINALE PER IL BRONZO

Martedì 8 febbraio, ore 13.05 EVENTUALE FINALE PER L'ORO

*orario italiano

