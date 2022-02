Curling

Olimpiadi Invernali, curling - Constantini e Mosaner: "E' meraviglioso, siamo pronti per la finale"

PECHINO 2022 - I due protagonisti del curling in esclusiva dopo la vittoria in semifinale sulla Svezia: "E' meraviglioso, avevamo come obiettivo la semifinale ma volevamo questo risultato. Siamo pronti per la finale".

00:00:32, 2 ore fa