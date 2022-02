L’Italia affronterà la Norvegia nella finale del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali. Amos Mosaner e Stefania Constantini si sono resi protagonisti di una storica cavalcata sul ghiaccio di Pechino 2022, riuscendo a vincere tutte le nove (!!) partite disputate nel round robin fino ad arrivare demolire la Svezia in una semifinale a senso unico. Gli azzurri hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo nella cornice del National Aquatics Centre.

Ad

Pechino 2022 Italia da favola: Svezia domata 8-1, finale e medaglia assicurata! 3 ORE FA

La nostra Nazionale si è già assicurata quantomeno la medaglia d’argento, ma ora non si può che sognare in grande con l’obiettivo del titolo a cinque cerchi. Servirà in ogni caso un ultimo - immane - sforzo contro i vice campioni della Norvegia, già sconfitti nella fase a gironi. Amos Mosaner e Stefania Constantini incroceranno la coppia bronzo a PyeongChang formata da Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, oggi capaci di superare la temibile Gran Bretagna. Appuntamento impossibile da perdere.

Quando si disputerà la finale?

13.05, CURLING: finale per l’oro doppio misto – Italia (Stefania Constantini, Amos Mosaner) vs Norvegia

"Pazzesco, è la storia!": Italia in finale, l'emozione dei commentatori

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino

Pechino 2022 "Pazzesco, è la storia!": Italia in finale, l'emozione dei commentatori UN' ORA FA