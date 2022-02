Curling

Olimpiadi invernali, Curling Pechino 2022 - "E Sono 4!": il punto più bello della semifinale femminile

PECHINO 2022 - La Gran Bretagna vola in finale nel torneo femminile di Curling superando per 12-11 all'extra end la Svezia. In particolare, le britanniche hanno fatto la differenza nel nono end, riuscendo a conquistare ben 4 punti con questo super tiro di Eve Muirhead. Segui le Olimpiadi invernali su Eurosport e Discovery+.

