Inizia con una sconfitta l’avventura dell’Italia nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri hanno perso contro la Gran Bretagna per 7-5 al loro esordio sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese. La nostra Nazionale si è presentata baldanzosa all’appuntamento contro i Campioni d’Europa e vice campioni del mondo, viaggiando sulle ali dell’entusiasmo dopo l’epocale trionfo di Amos Mosaner e Stefania Constantini nel torneo di doppio misto. Purtroppo il debutto non è stato dei migliori, ma la competizione è ancora molto lunga e l’Italia ha tutte le carte in regola per farsi strada: ci si era presentati con l’obiettivo di qualificarsi alle semifinali, nulla è compromesso dopo il ko contro una delle grandi favorite per la conquista del titolo a cinque cerchi.

Mouat fortissimo, Italia KO all'esordio: rivivi gli highlights del match

Ad

Pechino 2022 Parte male l'avventura di Mosaner e soci: la Gran Bretagna vince 7-5 UN' ORA FA

10.13 - Il report del match

Inizia con una sconfitta l’avventura dell’Italia nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri hanno perso contro la Gran Bretagna per 7-5 al loro esordio sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese.

09.46 - FINISCE 7-5 PER LA GRAN BRETAGNA!

La stone perfetta di Mouat chiude il match. I nostri ci hanno provato, ma i britannici sono stati superiori. Domani c'è subito l'occasione per rifarsi contro la Svezia. Si gioca alle 02.05 italiane.

09.30 - L'Italia tiene aperto il match: 6-5

Nono end vinto dagli azzurri, ma la partita è praticamente segnata. La Gran Bretagna avrà il martello per chiudere definitivamente il match nell'ultimo end.

09.12 - Mano rubata! 6-4 per la Gran Bretagna

Mouat gioca un curling che non esiste sul pianeta terra. È veramente fantastico. L'Italia arranca, tenta di difendersi con le stone del solito Retornaz, ma perde la mano. Nemmeno Mosaner riesce ad incidere. L'impressione è che ci abbiano portato fuori pista con il loro gioco. Nono end in arrivo.

08.57 - Gran Bretagna avanti 5-4

End incredibile. Incredibile. Mouat è celestiale. Annulla una magia di Retornaz (che vi faremo vedere in video) e regala due punti ai suoi compagni. I britannici stanno giocando veramente bene. Il loro livello sembra superiore al nostro.

Magia di Joel Retornaz: doppia bocciata spettacolare contro la Gran Bretagna

08.39 - Un punticino per noi: Italia avanti 4-3

Va bene così per l'Italia. Soprattutto perché Mouat sta giocando in maniera spaziale. Anche Hardie è salito di tono. Serve qualcosa in più per vincere questa partita. Sebastiano Arman deve fare meglio.

08.24 - Si riparte!

Sesto end. Perfetta parità dopo cinque tornate: 3-3.

08.19 - Situazione a metà partita: 3-3

Mano nulla. Nessuna delle due squadre porta a casa il punto. La Gran Bretagna piazza a raffica e l'Italia è solida con le bocciate. Particolarmente spettacolare l'ultimo tiro con una spizzicata di Retornaz che toglie la stone dei britannici. Adesso piccola pausa e poi sesto end.

08.05 - Pareggio Gran Bretagna, 3-3

Partita a scacchi sul ghiaccio dell'ex water cube. Lammie sbaglia completamente una bocciata. Noi proteggiamo il centro, loro continuano a bocciare. Poi Mouat pesca due stone perfette e, proprio come Retornaz nel primo end, si prende due punti. Tra poco il quinto end.

07.49 - Tiene la mano l'Italia, 3-1

End sporco. Insipido. Prima sbaglia l'Italia con le bocciate. Dopo sbaglia la Gran Bretagna con le piazzate. Nel finale una carezza di Joel Retornaz permette agli azzurri di salire 3-1. Si prosegue in maniera abbastanza lineare. Quarto end tra poco.

07.35 - Punto Gran Bretagna, 2-1

Tiene la mano il quartetto britannico (anche se sono tutti scozzesi). L'Italia però gioca bene. Grande end difensivo con piazzate e bocciate. Mosaner molto solido, Retornaz in gestione. Hardie sembra il punto debole dei nostri avversari; Lammie invece è scatenato.

07.21 - CHE PARTENZA ITALIA! 2-0!

Due stone perfette di Joel Retornaz ci fanno subito volare sul 2-0! End tutto sommato giocato bene dai britannici, ma l'ultimo tiro del nostro skip porta ben due punti al quartetto italiano. Solido Mosaner con le spazzolate.

07.05 - Si parte, primo tiro britannico

È McMillan a iniziare! Regole: ci sono 8 stone per mano, quattro giocatori sempre in campo, 10 end e nessuna guardia pre-posizionata.

06.55 - Buongiorno a tutti

Buongiorno a tutti gli appassionati di Curling e benvenuti alla prima partita del torneo maschile a squadre. Amos Mosaner, dopo la medaglia d'oro insieme a Stefania Constantini, torna in pista con Joel Retornaz, Sebastiano Arman e Simone Gonin. Gli azzurri se la vedranno contro i forti britannici di Mouat (già presente nel torneo a coppie), Hardie, Lammie e McMillan.

IL CALENDARIO DELL'ITALIA

Giovedì 10 febbraio - 07.05 Italia-Gran Bretagna

Venerdì 11 febbraio - 02.05 Italia-Svezia

Sabato 12 febbraio - 07.05 Italia-Cina

Domenica 13 febbraio - 02.05 Italia-Russia, 13.05 Italia-Svizzera

Lunedì 14 febbraio - 07.05 Italia-Canada

Martedì 15 febbraio - 13.05 Italia-USA

Mercoledì 16 febbraio - 07.05 Italia-Danimarca

Giovedì 17 febbraio - 02.05 Italia-Norvegia

Constantini e Mosaner: "È meraviglioso, siamo pronti per la finale"

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI

Questo è nel dettaglio il calendario delle gare giorno per giorno: Pechino 2022 entra nel vivo. Gli orari indicati sono quelli italiani.

Constantini-Mosaner: "Oro incredibile, sentiamo il supporto degli italiani"

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Tutti pazzi per il curling: stone, bocciata e tutto quello che c'è da sapere

Pechino 2022 Magia di Joel Retornaz: doppia bocciata spettacolare contro la Gran Bretagna 2 ORE FA