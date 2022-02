Le Olimpiadi non sono finite per il curling. Amos Mosaner tornerà ancora sul ghiaccio! Il 26enne è infatti uno dei baluardi della formazione completata dallo skip Joel Retornaz, da Sebastiano Arman e Simone Gonin. Questa squadra ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei in autunno e si presenta da outsider, ma ora l’appetito vien mangiando. L’Italia, alla sua terza partecipazione olimpica dopo Torino 2006 e PyeongChang 2018 (Retornaz sempre presente), punta ad agguantare la prima semifinale della sua storia.

L’Italia esordirà giovedì 10 febbraio (ore 07.05) proprio contro la Gran Bretagna (è la Scozia che gioca sotto il vessillo della Union Jack per ragioni di comitato olimpico). Il giorno successivo l’impegno contro la Svezia: i Campioni del Mondo guidati da Niklas Edin ci hanno sconfitto nella semifinale dell’ultima rassegna continentale, ma nel round robin gli azzurri avevano vinto.

IL CALENDARIO DELL'ITALIA

Giovedì 10 febbraio - 07.05 Italia-Gran Bretagna

Venerdì 11 febbraio - 02.05 Italia-Svezia

Sabato 12 febbraio - 07.05 Italia-Cina

Domenica 13 febbraio - 02.05 Italia-Russia, 13.05 Italia-Svizzera

Lunedì 14 febbraio - 07.05 Italia-Canada

Martedì 15 febbraio - 13.05 Italia-USA

Mercoledì 16 febbraio - 07.05 Italia-Danimarca

Giovedì 17 febbraio - 02.05 Italia-Norvegia

