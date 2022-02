L'Italia del curling maschile proverà a vendicare la sconfitta all'esordio nel round robin contro la Gran Bretagna: nella notte italiana, dalle 2:05, Mosaner e soci saranno impegnati nel secondo match contro la nazionale svedese. La prima gara non è stata felice per gli azzurri: sconfitta per 7-5 contro la Gran Bretagna Campione d'Europa. Ora il match cruciale contro al Svezia, per non perdere il treno di testa.