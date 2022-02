Inizia male l’avventura dell’Italia nel torneo maschile di Curling. Il quartetto Retornaz, Arman, Gonin e la medaglia d’oro Amos Mosaner, cede il passo alla Gran Bretagna di un Bruce Mouat oggettivamente ingiocabile. Lo scozzese (che partecipa sotto la bandiera GBR), insieme a Hammy McMillan, a un Bobby Lammie molto solido e a un Grant Hardie in crescita, domina il match e regala la prima vittoria alla bandiera Union Jack. Sul ghiaccio dell’ex water cube finisce 7-5. Il quartetto azzurro , composto da, cede il passo alla Gran Bretagna di unoggettivamente ingiocabile. Lo scozzese (che partecipa sotto la bandiera GBR), insieme a Hammy McMillan, a un Bobby Lammie molto solido e a un Grant Hardie in crescita, domina il match e regala la prima vittoria alla bandiera Union Jack.

La sensazione, da fuori, è che dopo la boa di metà partita i britannici abbiano deciso di cambiare passo. Se fino al quinto end la partita è stata più o meno equilibrata (3-3), dal sesto in poi è stato un monologo, con loro a dettare il ritmo e noi ad inseguire. Mouat ha giocato un curling crudele, senza errori, ma emblematico è stato il voltafaccia di Grant Hardie, che dopo un inizio negativo è riuscito a colmare la distanza con i compagni.

Ad

Lo stesso non si può dire per i nostri, che in Simone Gonin e, soprattutto, in Sebastiano Arman non hanno trovato le risposte che cercavano. Il punteggio finale non rispecchia il reale andamento della partita, perché i britannici hanno accelerato e decelerato a piacimento, mentre i nostri sono sembrati in balia delle decisioni altrui. In ogni caso, la sconfitta ci può stare(la GB partiva con i favori del pronostico), ma se vogliamo nutrire delle chance di medaglia dobbiamo necessariamente richiedere un livello più alto. La chiave di volta è tutta lì.

Pechino 2022 Curling - Beijing 2022 - highlights delle Olimpiadi 15 MINUTI FA

Magia di Joel Retornaz: doppia bocciata spettacolare contro la Gran Bretagna

La cronaca della partita

L’Italia inizia la partita in maniera brillante, costruendo un ottimo castello di gioco e riuscendo a portare a casa due punti. Gli azzurri concedono una sola marcatura nella seconda frazione e nella successiva rispondono con classe (3-1). Bruce Mouat e compagni sono pronti a impattare prontamente i conti nel quarto parziale (3-3), ma sono altrettanto bravi i nostri portacolori a tenere una mano nulla per andare all’intervallo in perfetta parità (3-3).

Dopo la pausa lunga l’Italia riesce comunque a portarsi sul 4-3, ma da quel momento i vice campioni del mondo salgono in cattedra: due punti nel settimo end, mano rubata in quello successivo e 6-4 per i nostri avversari. Retornaz e compagni riescono a marcare un punto in apnea nella nona frazione, poi nella decima provano in tutti i modi a rubare la mano e sfiorano il colpaccio: l’ultima stone di Mouat non è perfetta e si sogna l’extra-end, ma per questione di millimetri gli azzurri devono chinare il capo.

Mouat fortissimo, Italia KO all'esordio: rivivi gli highlights del match

IL CALENDARIO DELL'ITALIA

Venerdì 11 febbraio - 02.05 Italia-Svezia

Sabato 12 febbraio - 07.05 Italia-Cina

Domenica 13 febbraio - 02.05 Italia-Russia, 13.05 Italia-Svizzera

Lunedì 14 febbraio - 07.05 Italia-Canada

Martedì 15 febbraio - 13.05 Italia-USA

Mercoledì 16 febbraio - 07.05 Italia-Danimarca

Giovedì 17 febbraio - 02.05 Italia-Norvegia

Constantini e Mosaner: "È meraviglioso, siamo pronti per la finale"

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI

Questo è nel dettaglio il calendario delle gare giorno per giorno: Pechino 2022 entra nel vivo. Gli orari indicati sono quelli italiani.

Constantini-Mosaner: "Oro incredibile, sentiamo il supporto degli italiani"

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Tutti pazzi per il curling: stone, bocciata e tutto quello che c'è da sapere

Pechino 2022 Curling - Beijing 2022 - highlights delle Olimpiadi 17 MINUTI FA