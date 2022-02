Gazzetta dello Sport la medaglia d'oro olimpica a Pechino 2022 si è confessata: ne è emerso un ritratto della Stefania "privata", quella di tutti i giorni. L'eco del trionfo clamoroso di Stefania Costantini e Amos Mosaner nel doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Pechino non si è spenta. I due azzurri hanno fatto realizzato un'impresa leggendaria e ora giustamente raccolgono i dividendi. Al ritorno in Italia, in particolare, Stefania è stata travolta dalla gioia di concittadini ampezzani e di una Nazione intera interessata dalla curling-mania. Ai microfoni di Andrea Buongiovanni dellala medaglia d'oro olimpica a Pechino 2022 si è confessata: ne è emerso un ritratto della Stefania "privata", quella di tutti i giorni.

“Avevo intuito che la nostra impresa avesse scatenato entusiasmi, non credevo a tal punto”, ha dichiarato Stefania. L’azzurra ammette di aver ricevuto un sacco di richieste: “Per rispondere attenderò però il ritorno di Amos (Mosaner, ndr), rimasto a Pechino per il torneo maschile: abbiamo vinto in due, faremo tutto in due”.

L’alchimia tra Stefania e Amos ha fatto impazzire l’Italia intera: “Ci compensiamo: io sono calma, lui è fuoco, pur se pare glaciale. E solo scelte condivise”, poi continua: “Non comanda nessuno, ma io guardandolo imparo tanto”.

I sogni che aveva da bambina sono stati realizzati, ma da dove parte la storia di Costantini?: “Ho fatto anche sci, nuoto e tennis, ma amo gli sport di squadra. Col curling fu subito amore. Nel 2018 mi sono diplomata all’istituto tecnico economico. Per fare l’università avrei dovuto trasferirmi, ma avevo un sogno da realizzare…”.

E ora la sua vita inevitabilmente cambierà: “Spero, intanto, di aiutare il curling italiano a crescere. Per quanto mi riguarda, prima di partire per la Cina, mi sono licenziata dal negozio di abbigliamento dove lavoravo. Non ringrazierò mai abbastanza il mio capo: mi ha appoggiata in tutto. Ma appena giunta a Pechino è arrivato l’arruolamento in Fiamme Oro. Vuol dire tanto”.

La 22enne nativa di Pieve di Cadore rilascia anche un commento sulla possibilità di essere portabandiera a Milano-Cortina 2026:

“Non corriamo: credo sia perché sono ampezzana, ma chissà quanti azzurri lo meriteranno. Se mai succederà, sarà con Amos”. In seguito, Stefania racconta le sue passioni: “Per mia mamma Monica e mio papà Andrea: senza non sarei qui. Più banalmente per la pizza, serie tv tipo Manifest e Eve Muirhead, la skip della Scozia”.

Nel finale ecco il piccolo scoop riguardo alla possibilità di partecipare a un reality: “Sono già invitata: vedremo”. La 22enne azzurra conclude delineando i suoi obiettivi di vita futuri: “Un viaggio al caldo e, chissà, una casa dove vivere con Domenico (Domenico Della Santa, suo fidanzato, ndr). Prima però i Mondiali donne a Prince George, in Canada, dal 19 al 27 marzo”.

