Curling

Olimpiadi Invernali Curlinig Constantini stende la Svezia, Dario Puppo esplode

Pechino 2022 - Ennesima prestazione maiuscola dell'Italia del doppio misto che batte la Svezia in rimonta grazie a due bocciate assurde di Stefani Constantini e conquista il primato in classifica matematico e l'accesso alle semifinali. Il nostro Dario Puppo non riesce a contenere la gioia in cabina.

00:01:17, 14 minuti fa