Seconda sfida e seconda vittoria dell'Italia nel doppio misto di curling. Dopo aver battuto gli USA all'esordio, Amos Mosaner e Stefania Constantini si confermano contro la Svizzera di Jenny Perret e Martin Rios. Un successo importante, pesantissimo, contro la nazione vice campione olimpica in carica.

Analizziamo l'incontro. Il match inizia con una grande Stefania Constantini, che appena ha il martello con un lancio fantastico regala tre punti all'Italia nel secondo end, dopo che la Svizzera chiude con un punto la prima mano. Gli avversari però si riprendono nel terzo e pareggiano sul 3-3, ma gli azzurri tornano avanti di uno al break.

Dopo la pausa l'Italia ruba subito una mano, portandosi sul 5-3, ma nel sesto end, con la Svizzera in power play, gli azzurri concedono ben tre punti agli avversari che si portano avanti. Mosaner e Constantini rispondono con due punti in power play nel settimo end, quindi si arriva all'ultima mano con l'Italia avanti 7-6, ma col martello in mano agli svizzeri. End combattutissimo, con gli avversari che fanno un solo punto, sbagliando l'ultimo tiro con Jenny Perret. Extra end e martello Italia. C'è grande tensione, ma l'Italia gioca al meglio e vince con un ultimo tiro perfetto di Stefania.

Se l'incontro vinto con gli Stati Uniti era stato comunque ricco di alti e bassi, qui i nostri ragazzi giocano alla grande. Le ombre nel match d'esordio spariscono: Amos Mosaner è perfetto nelle bocciate, Stefania Constantini si conferma chirurgica nel piazzare la stone dove serve, soprattutto quando ha il martello.

E così l'Italia chiude la prima sua giornata di gara a punteggio pieno e in testa alla classifica insieme a Cina e Gran Bretagna. Domani altri due match contro Norvegia e Repubblica Ceca.

