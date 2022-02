finale dominata, la Gran Bretagna di Eve Muirhead conquista l'oro olimpico nel Curling femminile, con la skip britannica che corona una stagione incredibile a livello individuale. Il quartetto britannico tiene percentuali incredibili, sia nei colpi per andare a punto che nelle bocciate, surclassando 10-3 il Giappone con il colpo decisivo firmato proprio da Muirhead al termine del 7° end. Seconda medaglia per la Gran Bretagna a questi Giochi Olimpici di Pechino 2022, peraltro tutte nel Curling: dopo l'argento del team maschile, battuto soltanto dalla Al termine di una, ladiconquista l'femminile, con la skip britannica che corona una stagione incredibile a livello individuale. Il quartetto britannico tiene, sia nei colpi per andare a punto che nelle bocciate,con il colpo decisivo firmato proprio da Muirhead al termine del 7° end.per la Gran Bretagna a questi Giochi Olimpici di Pechino 2022, peraltro tutte nel Curling: dopo l', battuto soltanto dalla Svezia della leggenda Niklas Edin , questo meraviglioso oro.

Una medaglia in cui c'è sicuramente lo zampino della leader Muirhead, ma anche e soprattutto l'89% in termini di precisione a livello di squadra. Hailey Duff vanta il 90% nei draw (su 17 colpi), mentre Jennifer Dodds chiude col 95% su 11 take-out tentati; a livello di squadra, 86% nei draw e 93% nei take-out (contro il 67% del team nipponico). Al termine della finale un bellissimo spot per lo spirito olimpico: serie di lunghissimi abbracci tra le otto avversarie, con la formazione giapponese che conferma una sportività ai limiti dell'incredibile. Se nel Calcio non è successo, con l'Italia a festeggiare il titolo di Euro2020, nel Curling è proprio il caso di scriverlo: "It's coming home".

Muirhead ipoteca l'oro della Gran Bretagna col colpo da 4 punti!

La cronaca del match

Fin dalla prima stone, l’end iniziale assume le sembianze di una mano nulla ricercata da entrambe le squadre. Nel gioco di guardie e take-out, la Gran Bretagna cambia però strategia e gioca sul laterale per tentare di realizzare qualche punto. La prima sfida a distanza ravvicinata tra skip la vince Eve Muirhead, con un colpo in appoggio perfetto all’interno del four-foot ring e una stone piazzata proprio al centro della casa, bocciando il sasso giapponese e firmando i primi due punti del match (0-2). Yumi Suzuki sale in cattedra nel 2° end, con un doppio take-out da manuale anche se lo shooter – la stone da lei lanciata – non riesce a restare all’interno della casa. La Gran Bretagna deve così riprendere a piazzare guardie centrali per difendere il proprio punto, mentre Chinami Yoshida incoccia sulla propria guardia nel tentativo di doppia-bocciata e tocca così a Satsuki Fujisawa realizzare un bel doppio take-out per sistemare un po’ la mano. Muirhead è costretta a bocciare l’unica stone rossa presente in casa, ma il suo hit-and-roll lascia spazio al contro take-out giapponese per l’1-2. La precisione del team nipponico aumenta nel 3° end, costringendo Jennifer Dodds a due bocciate complesse e non giocate alla perfezione. C. Yoshida realizza invece un grande colpo e tocca allora a Wicky Wright ristabilire gli equilibri per lasciare poi spazio alla sua skip. Muirhead si rifugia però nella mano nulla per tenere il martello anche nell’end successivo.

Muirhead perfetta a inizio finale: colpo da maestra per i 2 punti!

Il Giappone prosegue nella sua strategia di piazzare molte guardie, peraltro non tutte centrali, e con un’azione di sweeping molto efficace (tanta frequenza e potenza). Dodds realizza invece diversi hit-and-roll laterali, andando a formare un terzetto di guardie a difesa della parte sinistra della casa nel momento in cui c’è comunque una stone gialla nel button. Il trenino di sassi lascia sempre un potenziale punto alla Gran Bretagna, almeno finché Fujisawa non decide di andare a punto entrando dalla parte destra del campo. La skip nipponica sbaglia insolitamente la sua penultima stone ma Muirhead non ne approfitta, riuscendo a firmare soltanto un punto (1-3). Il 5° end diventa invece fondamentale quando mancano quattro stone complessive alla sua conclusione e dopo il solito gioco di guardie e contro-guardie. La mano si sviluppa molto nel lato destro del campo e le britanniche hanno un punto potenziale. Fujisawa è costretta a cercare di centrare il button con un colpo perfetto, ma sbaglia col suo penultimo sasso e stavolta Muirhead ne approfitta facendo sponda su una stone gialla per dare due potenziali punti al suo team. Avendo però il martello, la skip giapponese può tentare l’ultimo take-out, andando però troppo “piena” su una sola stone gialla e lasciando un punto alle avversarie, che rubano così l’end (1-4). Alla ripresa del gioco, nonostante un po’ d’imprecisione da parte di Hailey Duff, il Giappone deve sprecare un tiro per tentare di aprire la casa ma Yurika Yoshida commette una piccola sbavatura e il suo team non sembra poter fare due punti nella sesta mano. Il tre nipponico sbaglia anche due stone molto pesanti e la casa si riempie di sassi (4) britannici, quando mancano i due colpi di Fujisawa. La skip decide di andare a punto ed è perfetta, mentre Muirhead le concede una grandissima occasione andando lunga col suo ultimo sasso. Satsuki manda però troppo largo il colpo finale della mano e firma soltanto un punto per il 2-4 provvisorio.

Super take-out di Chinami Yoshida contro la Gran Bretagna

Nel 7° end la Gran Bretagna ricorre al timeout per decidere che tipo di colpo giocare: la necessità di marcare punto ed evitare mano rubata, spinge Wright a ripulire l’unica guardia avversaria rimasta sul ghiaccio. Fujisawa va a punto con un draw raise, così tocca a Muirhead risponde col doppio take-out che spinge però una stone avversaria dietro a quella gialla più esterna. La skip nipponica ha allora la possibilità di bocciare per rubare la mano, ma sbaglia completamente e lascia alla pari-ruolo britannica il colpo partita. Eve stavolta non fa sconti e, con la freddezza che contraddistingue i campioni, firma i 4 punti utili a ipotecare la medaglia d’oro (2-8). L’8° end mostra nuovamente l’imprecisione di un Giappone che paga dazio in diversi tipi di colpi, ma riesce comunque a marcare un punto. Fujisawa va però lunga con l’ultima stone e il team nipponico non si ritira soltanto per onorare al meglio lo spirito olimpico, con la solita etica che contraddistingue il popolo del Sol Levante. La nona mano diventa praticamente ininfluente, perché la Gran Bretagna può bocciare sistematicamente e Muirhead firmare anche le giocate per lo spettacolo, oltre al doppio punto con l’ultima stone.

La Gran Bretagna vince l'oro, 10-3 sul Giappone: rivivi la finale

Tutti pazzi per il curling: stone, bocciata e tutto quello che c'è da sapere

