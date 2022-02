Curling

Olimpiadi Invernali Italia batte anche la Svezia: 12-8 in rimonta e primo posto, gli highlights

Pechino 2022 - Altra vittoria, otto su otto, per il doppio misto azzurro che liquida anche la Svezia e vola da prima in classifica in semifinale. Partita bellissima, combattuta fino all'ultimo heat, con due giocate pazzesce di Stefania Constantini.

00:02:59, un' ora fa