Curling

Olimpiadi invernali - Italia da sballo! Repubblica Ceca demolita, gli highlights

Quarta vittoria in quattro gare per l'Italia nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Amos Mosaner e Stefania Constantini restano in testa al girone solitaria dopo la vittoria sulla Repubblica Ceca, battuta con un netto 10-2 in un match finito anzitempo dopo il sesto end. Qui le immagini più spettacolari della sfida.

00:02:52, 04/02/2022 A 10:23