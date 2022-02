Curling

Olimpiadi invernali - L'Italia allunga la striscia: Norvegia ko, gli highlights

Terza vittoria su tre incontri per l'Italia nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi di Pechino 2022. La coppa Amos Mosaner-Stefania Constantini stende la Norvegia per 11-8 e si porta in testa al girone in solitaria. Ecco le fasi salienti della sfida tra gli azzurri e i vice campioni del mondo.

00:02:51, un' ora fa