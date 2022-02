Continua il percorso netto dell'Italia del curling misto alle Olimpiadi Invernali. Amos Mosaner e Stefania Constantini demoliscono una Repubblica Ceca mai in partita. Il punteggio parla chiaro: 10-2, con gli avversari che stringono la mano con due end di anticipo. Quarta vittoria consecutiva per gli azzurri, un ruolino di marcia da record e primo posto in solitaria.

Dopo una vittoria sudata contro la Norvegia arriva la gara perfetta per Mosaner-Constantini, che parte fortissimo, non sbaglia una virgola per tutto l'incontro e gestisce le battute finali di gara.

Pronti via e l'Italia si porta subito sul 4-0 al primo end. Nel secondo i cechi hanno la possibilità di accorciare le distanze, ma la coppia italiana ruba la mano con un altro punto. Nel terzo periodo di gara agli avversari basta appoggiare l'ultima stone al centro di una casa quasi completamente libera. È l'ultimo momento di lucidità del duo composto da Suzana Paulova e Tomas Paul, che da lì in poi entra nel pallone per colpa delle strategie perfette degli azzurri e commette errori a catena. Prima dell'intervallo, Mosaner e Constantini calano un altro poker, mettendo un'ipoteca sulla vittoria già a metà gara, sul punteggio di 8-1.

Da lì comincia il periodo di ordinaria amministrazione per l'Italia. La Repubblica Ceca continua a sbagliare l'impossibile e regala un altro punto nel quinto end. Al sesto invece la situazione si rimette favorevole per le stone gialle, ma è troppo tardi e un punto vale troppo poco per poter continuare a sperare. La stretta di mano finale a tre quarti di gara sancisce la partita più bella giocata in questi primi due giorni di torneo olimpico da Amos Mosaner e Stefania Constantini, che ora guardano tutti dall'alto e cominciano a sognare uno storico approdo in semifinale.

