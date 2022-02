Comincia al meglio l'avventura dell'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Il primo team azzurro coinvolto in questa manifestazione è quello del doppio misto di curling che batte gli USA al termine di un incontro teso e combattuto, dalle mille sfaccettature. Amos Mosaner e Stefania Constantini battono i quotati Vicky Persinger e Christopher Plys per 8-4.

Il match comincia con gli States che hanno il martello e vanno avanti di uno, ma nel secondo end, complice l'errore dell'americana Vicky Persinger, la stone di Stefania Constantini regala ben quattro punti agli azzurri. Il buon momento degli italiani prosegue anche nel terzo end con la mano rubata e il 5-1 di parziale. Si arriva al break con il punto USA nel quarto end.

Dopo la pausa cambia tutto. Amos Mosaner e Stefania Constantini si deconcentrano, fanno qualche errore di troppo e la partita si riapre. Due mani rubate dagli USA, una addirittura in power play Italia, riportano il match sul 5-4. Nel settimo end gli azzurri ritrovano un punto col martello. Si va all'ultimo end avanti di due, con gli avversari però in power play e col martello. Ma la tensione fa un brutto scherzo agli States, che sbaglia l'ultima stone e subisce due punti finali.

Vittoria a suo modo storica per l'Italia, dato che non aveva mai partecipato ai Giochi Olimpici nel doppio misto di curling. Un successo che dà morale ai due azzurri in vista del successivo match in giornata contro la Svizzera.

