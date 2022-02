Stefania Constantini e Amos Mosaner fanno tripletta nel torneo di curling doppio misto. Dopo le stupende vittorie ottenute contro duo azzurro regola anche i vice-campioni del mondo della Norvegia (Magnus Nedregotten e Kristin Skaslien), rimanendo imbattuto nella fase round-robin. Italia che parte subito forte, sfruttando al meglio qualche errore della coppia norvegese tra 3°e 4° sasso, anche se Constantini sbaglia l’ultima stone, giocata per tentare la protezione dei sassi già mandati nella casa. Nell’end iniziale, gli Azzurri riescono comunque a rubare la mano con un 3-0 sontuoso, perché Skaslien fa curlare troppo l’ultimo sasso norvegese e non riesce a sparigliare la situazione della casa. Nel secondo end l’Italia non comincia al meglio, ma Mosaner lavora molto bene con la terza stone e tenta di proteggere due potenziali punti azzurri. Nedregotten s’inventa però una bocciata perfetta e velocissima, evitando alla perfezione la guardia avversaria e la successiva stone di Mosaner complica ulteriormente la situazione. L’Italia non riesce neppure a limitare i danni, perché Constantini è imprecisa con l’ultima stone a disposizione; Skaslien è invece perfetta e la Novergia ribalta il punteggio con un incredibile 0-5. Subito grande Italia sul ghiaccio di Pechini 2022!fannonel torneo di curling doppio misto. Dopo le stupende vittorie ottenute contro USA (8-4) Svizzera (8-7 all’extra end) , ilregola anche i vice-campioni del mondo della(Magnus Nedregotten e Kristin Skaslien), rimanendoround-robin. Italia che parte subito forte, sfruttando al meglio qualche errore della coppia norvegese tra 3°e 4° sasso, anche se Constantini sbaglia l’ultima stone, giocata per tentare la protezione dei sassi già mandati nella casa. Nell’end iniziale, gli Azzurri riescono comunque acon un, perché Skaslien fa curlare troppo l’ultimo sasso norvegese e non riesce a sparigliare la situazione della casa. Nel secondo end l’Italia non comincia al meglio, macon la terza stone e tenta di proteggere due potenziali punti azzurri. Nedregotten s’inventa però una bocciata perfetta e velocissima, evitando alla perfezione la guardia avversaria e la successiva stone di Mosaner complica ulteriormente la situazione. L’Italia non riesce neppure a limitare i danni, perchécon l’ultima stone a disposizione; Skaslien è invece perfetta e la Novergia ribalta il punteggio con

Il martello passa alla coppia tricolore ma Skaslien va troppo lunga con la 1ª stone rispetto a quella d’appoggio. Constantini non si fa pregare e Mosaner è perfetto nel mettere con la terza stone una “guardia” a protezione dei potenziali due punti già accumulati dagli azzurri. Nedregotten è invece impreciso col 4° sasso norvegese, mentre Mosaner boccia alla perfezione una pericolosa stone avversaria esterna, confermandosi infallibile in questo tipo di giocata, e l’Italia rimette tutto in parità (5-5) dopo tre end. Skaslien sbaglia il 1° sasso dell’end successivo, andando a toccare la guardia azzurra, e Mosaner ne approfitta mandando in casa un altro potenziale punto. L’azzurro s’innervosisce sulla 4ª stone, che rolla troppo verso l’esterno e consente a Nedregotten di annullare praticamente tutto il vantaggio accumulato fin lì dagli azzurri. Constantini va cortissima con l’ultima stone ma Skaslien incoccia la guardia e sbaglia tutto, bruciando così un punto per il 6-5 Novergia a metà partita. Alla ripresa del match Skaslien si conferma molto nervosa, andando a bocciare la propria guardia con la stone iniziale, e Constantini gioca bene sull’errore dell’avversaria. Anche Nedregotten sbaglia troppo nelle sue tre stone, ma Mosaner non riesce a essere preciso quanto servirebbe per un end ottimale degli Azzurri. Tocca allora a Stefania bocciare perfettamente e infilare altri 2 punti per un’Italia che torna avanti (7-6) a tre end dalla fine.

Constantini, il rischio paga! Gran giocata e tre punti azzurri

La coppia norvegese approccia con errori anche il primo power-play, annullandolo sostanzialmente dopo tre stone. Mosaner boccia bene per due volte consecutive e Constantini lo imita alla perfezione con l’ultima stone a sua disposizione ed è una giocata fondamentale. Skaslien sbaglia completamente il sasso e regala altri due punti all’Italia, che può così scappare sul 9-6 dopo sei end. L’end successivo è forse il più combattuto e importante della sfida. Nedregotten si conferma in giornata tutt’altro che di grazia e l’Italia ricorre al timeout: coach Violetta Caldart consiglia di essere aggressivi e bocciare per la tripla, valutando fattibili i due potenziali punti concessi, ma Amos sbaglia completamente il tentativo. Nedregotten getta al vento l’ennesima stone della sua partita e Constantini difende alla perfezione concedendo così solo due punti alla coppia norvegese per il 9-8. Nell’ultimo end l’Italia ha a sua disposizione martello e power-play, eppure Stefania sbaglia la stone d’apertura sfiorando soltanto la guardia centrale norvegese. Mosaner boccia troppo forte ma Skaslien sbaglia l’ultima guardia potenziale e Constantini boccia perfettamente all'ultimo tentativo per il successo dell’Italia! Gli Azzurri restano imbattuti e in testa al girone, prima di tornare sul ghiacco alle 6:35 italiane contro la Repubblica Ceca.

