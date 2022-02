Curling

Olimpiadi invernali - La Danimarca sbaglia l'ultimo tiro, l'Italia stravince

Errore dello skip danese Krause, che non sfrutta il vantaggio dell'hammer e non riesce a tenere in casa stone gialle. Ce n'è una invece per l'Italia, quindi è mano rubata per il 10-3 definitivo e partita vinta dagli azzurri.

00:00:49, un' ora fa