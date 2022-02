5-4 rifilato alla Gran Bretagna nell'extra end al termine di una sfida bellissima tra i quartetti capitanati da Niklas Edin e Bruce Mouat, è tempo di assegnare il titolo di campione olimpico anche nel torneo femminile. Il Giappone di Satsuki Fujisawa e la Gran Bretagna di Eve Muirhead si contendono l'oro di Pechino 2022, dopo aver superato rispettivamente la Svizzera (8-6) e la Svezia (12-11 all'extra-end) nelle semifinali. Dopo il successo della Svezia , medaglia d'oro grazie alrifilato allanell'extra end al termine di una sfida bellissima tra i quartetti capitanati da, è tempo di assegnare il titolo dianche nel torneo femminile. Ile ladisi contendono l'oro di Pechino 2022, dopo aver superato rispettivamente la Svizzera (8-6) e la Svezia (12-11 all'extra-end) nelle semifinali.

Ai Mondiali 2016 di Swift Current (Canada), il Giappone ha ottenuto la medaglia d'argento (miglior piazzamento internazionale), mentre ai Giochi di Pyeongchang 2018 è arrivato il bronzo, alle spalle di Svezia e Corea del Sud. La Gran Bretagna ha invece già vinto il titolo olimpico, seppur due decenni fa: a Salt Lake City 2002 fu oro, davanti a Svizzera e Canada.

2:34 - Il Giappone si sblocca

Pechino 2022 Beijing 2022 - Sweden vs Switzerland - Curling – highlights delle Olimpiadi

Mano comunque vinta "ai punti" dalla Gran Bretagna, che costringe Fujisawa a realizzare soltanto un punto pur avendo il martello. Duello ancora bellissimo tra le due skip, con Muirhead sempre precisissima.

Muirhead perfetta a inizio finale: colpo da maestra per i 2 punti!

2:19 - Muirhead subito perfetta!

La skip britannica fa la differenza con le ultime due stone: prima un appoggio preciso nel four-foot ring, poi il colpo che vale i due punti per la sua squadra con totale perfezione. Gran Bretagna avanti 2-0.

2:12 - Mano che cambia dopo tre stone

Sembrava poter essere una mano nulla, per decisione di entrambe le squadre, ma la Gran Bretagna cambia strategia e piazza diverse guardie laterali per tentare di andare a punto con gli ultimi due sassi di Muirhead.

2:05 - Inizia la finale olimpica tra Giappone e Gran Bretagna

Eve Muirhead a caccia dell'oro che la consacrerebbe definitivamente (un po' come successo per Niklas Edin ieri). Le britanniche avranno il martello in questo primo end.

1:55 - Mancano 10 minuti!

Crescono l'attesa e anche la tensione per questa finale olimpica.

