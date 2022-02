Ottava sessione di round robin e sesto impegno nel torneo olimpico per la nazionale italiana maschile di curling. L'avversario di turno del quartetto capitanato da Joël Retornaz è il Canada terzo in classifica (record di tre vittorie e due sconfitte). Per gli azzurri il cammino verso una possibile semifinale si è complicato notevolmente per colpa di quattro sconfitte in altrettante partite, ma il successo contro la Svizzera li ha tenuti ancora a galla per una possibile qualificazione alla fase decisiva per le medaglie. Contro la nazionale dalla bandiera a foglia d'acero serve una vittoria per poter accorciare le distanze dal gruppo delle terze e mantenere ancora accese le speranze di rimonta. L'inizio del match è fissato alle ore 7:05: di seguito tutti gli aggiornamenti della gara minuto per minuto.

Italia-Svizzera 8-4: rivivi il primo successo in 2’

07.49 - QUARTO END

Ultima stone che torna all'Italia.

07.47 - IL CANADA SALE 2-1

Punto Canada, ma grandissima mano giocata dall'Italia. Arman trova delle linee pazzesche, Mosaner e Retornaz completano il lavoro. In ripresa anche Gonin. Con l'ultima stone Gushue timbra il 2-1 per i nordamericani.

07.34 - TERZO END

Si riparte subito. Senza sosta. Gli azzurri devono provare a rubare la mano.

07.32 - PAREGGIO AZZURRO, 1-1

End con tanti errori. Sporco. Ruvido. L'Italia usa bene l'ultima stone e va a punto con il solito Joel Retornaz. Notevoli anche le bocciate di Mosaner.

07.18 - SECONDO END

Adesso per gli azzurri è fondamentale marcare due punti.

07.16 - MANO RUBATA, 1-0 CANADA

L'Italia lavora per fare la mano nulla, ma una grande piazzata di Gushue ci complica la vita. L'ultima bocciata di Retornaz non ha effetto. Mano rubata. 1-0 Canada.

07.05 - SI PARTE, PRIMO END

Prima stone per i nordamericani. Quartetto composto da Gallant, Walker, Nichols e "robot" Gushue.

07.01 - CI SIAMO!

L'Italia (1-4) scende in campo contro il forte Canada (3-2). Gli azzurri si sono aggiudicato l'ultimo stone nel primo end. Torna Gonin. Quartetto composto da lui, Mosaner, Arman e Retornaz.

IL CALENDARIO DELL'ITALIA

Giovedì 10 febbraio - 07.05 Italia-Gran Bretagna ( 5-7 ) REPORT

( ) REPORT Venerdì 11 febbraio - 02.05 Italia-Svezia ( 3-9 ) REPORT

( ) REPORT Sabato 12 febbraio - 07.05 Italia-Cina ( 9-12 ) REPORT

( ) REPORT Domenica 13 febbraio - 02.05 Italia-Russia ( 7-10 ), 13.05 Italia-Svizzera ( 8-4 ) REPORT VS RUSSIA, REPORT VS SVIZZERA

( ), 13.05 ( ) REPORT VS RUSSIA, REPORT VS SVIZZERA Lunedì 14 febbraio - 07.05 Italia-Canada

Martedì 15 febbraio - 13.05 Italia-USA

Mercoledì 16 febbraio - 07.05 Italia-Danimarca

Giovedì 17 febbraio - 02.05 Italia-Norvegia

