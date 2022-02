Grazie comunque ragazzi! L'Italia del curling maschile viene eliminata con un turno d'anticipo dal girone unico. Gli azzurri si sono imposti 10-3 sulla Danimarca , chiudendo il match al settimo end. Danesi già eliminati matematicamente, mentre l'Italia di Mosaner, Retornaz, Arman, Gonin e Giovanella è penultima a 3 vittorie e 5 sconfitte dopo le reazioni contro Svizzera Stati Uniti. La vittoria della Cina per 6-5 sulla Svizzera ci condanna matematicamente all'eliminazione.

Ad

Pechino 2022 Torneo maschile: l'Italia di Mosaner si qualifica se... 18 ORE FA

09:48 - La Cina vince, Italia out

Non serve nemmeno aspettare il risultato finale di Gran Bretagna-Russia: l'Italia è eliminata ufficialmente. La vittoria della Cina per 6-5 sulla Svizzera è una condanna. I cinesi hanno rimontato due punti all'ultimo e decisivo end. A nulla serve la vittoria per 8-6 della Gran Bretagna sulla Russia.

09:46 - Situazione critica

Ancora un solo tiro a disposizione per CIna e Svizzera. I padroni di casa hanno il martello, e sono in una situazione favorevole. La Gran Bretagna intanto ha un vantaggio risicato sulla Russia (7-6) all'ultimo end.

09:44 -Gli highlights della vittoria azzurra

L'Italia fa il suo dovere: 10-3 alla Danimarca, gli highlights

09:23 - Svizzera in vantaggio all'ultimo end!

Gli svizzeri mettono a segno un ottimo draw per chiudere il nono end con un punto in loro favore. All'ultimo parziale gli elvetici sono in vantaggio 5-4! Proprio la notizia di cui avevamo bisogno. In caso di vittoria, la Svizzera dovrebbe perdere il prossimo match contro al Svezia. La Gran Bretagna invece allunga 7-4 sulla Russia. Bene così.

09:14 - Ora ci servono due favori

La Gran Bretagna controlla la Russia 6-4 all'ottavo end, equilibrio tra Svizzera e Cina, col risultato inchiodato sul 4-4 dopo otto end.

09:06 - Occhio alla Cina!

Se la Cina vincesse contro la Svizzera, saremmo out. Nell'eventuale ballottaggio finale, perderemmo il conteggio degli scontri diretti.

09:00 - L'Italia chiude i giochi al 7° end, 10-3!

La Danimarca si arrende!! Un'Italia straripante surclassa 10-3 la Danimarca, che sventola bandiera bianca. Ora occhi puntati su Gran Brtagna-Russia e Svizzera-Cina.

La Danimarca sbaglia l'ultimo tiro, l'Italia stravince

08:44 - Colpaccio Italia! 9-3

STREPITOSI! L'Italia riesce a sparecchiare la casa da stone danesi e infilare ben quattro punti nel sesto end. Uno strattone che potrebbe già rivelarsi decisivo.

Bocciata perfetta di Retornaz, quattro punti per l'Italia

08:39 - Italia-Danimarca 5-3

Ultime quattro stone da giocare in questo sesto end. La casa è infestata da pietre azzurre. Ci sono spazio e angoli per incidere. Vedremo le mosse di Krause.

08:34 - Si riprende!

Italia col martello. Bisogna continuare a infierire sulle miopie di un Krause decisamente sottotono. La Gran Bretagna ci sta facendo un gran favore: è avanti 5-2 sulla Russia all'intervallo.

08:25 - 5-3 al break

A casa praticamente deserta, l'Italia non sfrutta la sua chance per allungare. I danesi trovano la bocciata vitale per portarsi sul 5-3. Ritorneremo dal break con l'hammer a disposizione.

08:13 - Voliamo via! Italia-Danimarca 5-2

Avvio traumatico di gara per Krause, che stecca completamente gli ultimi due tiri. Lo skip danese falloso soprattutto nei takeout. Ci mettiamo in tasca un altro comodo punto.

08:10 - Italia-Danimarca 4-2

La Danimarca impiega tantissimo tempo per riflettere. Mosaner sbuffa. Sandwich nei pressi del centro, con due stone italiane a ingoiare la stone danese.

08:02 - Gran Bretagna allunga su Russia

4-1 per i britannici a inizio quarto end. Un risultato che ci tiene in vita. Svizzera e Cina si sono trascinate al quinto end, sul 3-1 per gli elvetici.

07:54 - Mano rubata! Italia-Danimarca 4-2

Krause costretto alla manovra d'emergenza all'ultima stone: gli azzurri potrebbero segnare quattro punti, il danese riesce ad ammortizzare il passivo a sole due stone sfavorevoli. Voliamo avanti sul 4-2, grande reazione dell'Italia!

07:51 - Italia-Danimarca 2-2

Krause brucia una stone! Al penultimo tentativo, i danesi sbattono contro la loro stessa guardia, spianandoci la strada per il vantaggio.

07:45 - Italia-Danimarca 2-2

I danesi tornano col martello. Holtermann cerca di scombinare le carte nella casa, senza trovare l'effetto voluto. Due stone italiane a punto per ora, ma è ancora lunga.

Curling - Italia-Danimarca Credit Foto Getty Images

07:42 - Gran Bretagna e Svizzera avanti contro Russia e Cina

Esattamente i risultati che volevamo sentire. Gran Bretagna in vantaggio 3-1 sulla Russia al secondo end, Svizzera guida la Cina 2-1 a fine terzo end.

07:37 - Pareggiamo i conti! Italia-Danimarca 2-2

Recuperiamo subito gli avversari alla fine del secondo end. La Danimarca manca completamente il bersaglio col terzultimo e penultimo tiro, dandoci l'opportunità di sfruttare al meglio il nostro martello. La bocciata di Retornaz toglie dalla casa l'unica stone pericolosa degli scandinavi, liberando per due punti azzurri.

07:26 - Italia-Danimarca 0-2

La Danimarca fortifica il suo schieramento di guardie. L'Italia piazza una stone laterale nella casa. Fase di studio.

07:20 - Frittata azzurra: Italia-Danimarca 0-2

Il gioco di sponda di Retornaz, all'ultima stone disponibile per l'Italia, si rivela controproducente. Mosaner giudica male la traiettoria in sweeping, la pietra azzurra non riesce a togliere dal gioco le due stone danesi a punto. La Danimarca, col martello, non riesce ad approfittare del nostro regalo per infilare tre stone alla prima mano. Solo 2-0 per gli scandinavi.

07:17 - Italia-Danimarca 0-0

Joel Retornaz piazza un freeze sulla seconda stone a punto della Danimarca. Cerchiamo di limitare i danni.

07:13 - Italia-Danimarca 0-0

Confusione nella casa. Due trenini paralleli di stone azzurre e danesi insidiano il button.

07:05 - Via!

Giovanella scaglia la prima pietra. Danimarca col martello nella prima mano.

07:00 - Giovanella nel quartetto

Mattia Giovanella inserito nel quartetto titolare al posto di Simone Gonin per la terza volta.

06:55 - Manca poco!

E' il momento della verità per gli azzurri del curling. Contro Danimarca e Norvegia serviranno due vittorie, per poi sperare in un fortunato allineamento di pianeti. Contemporaneamente al match degli azzurri si giocheranno anche Cina-Svizzera e Gran Bretagna-Russia.

Le combinazioni favorevoli per la qualificazione dell'Italia

La nostra Nazionale deve battere Norvegia e Danimarca nelle ultime due partite, ma contestualmente deve sperare in risultati favorevoli nelle altre partite: gli USA devono perdere contro la Danimarca; la Russia deve perdere contro la Gran Bretagna; la Svizzera deve vincere massimo una partita contro Cina e Svezia. Se si avverassero tutte queste combinazioni allora si creerebbe un’ammucchiata selvaggia di più squadre al quarto posto a quota quattro vittorie e si andrebbero a vedere gli scontri diretti per decidere chi staccherebbe l’ultimo pass a disposizione per le semifinali.

Il Canada spegne l'entusiasmo dell'Italia e vince 7-3: gli Highlights

IL CALENDARIO DELL'ITALIA

Giovedì 10 febbraio - 07.05 Italia-Gran Bretagna ( 5-7 ) REPORT

( ) REPORT Venerdì 11 febbraio - 02.05 Italia-Svezia ( 3-9 ) REPORT

( ) REPORT Sabato 12 febbraio - 07.05 Italia-Cina ( 9-12 ) REPORT

( ) REPORT Domenica 13 febbraio - 02.05 Italia-Russia ( 7-10 ), 13.05 Italia-Svizzera ( 8-4 ) REPORT VS RUSSIA, REPORT VS SVIZZERA

( ), 13.05 ( ) REPORT VS RUSSIA, REPORT VS SVIZZERA Lunedì 14 febbraio - 07.05 Italia-Canada (3-7) REPORT

REPORT Martedì 15 febbraio - 13.05 Italia-USA (4-10) REPORT

REPORT Mercoledì 16 febbraio - 07.05 Italia-Danimarca

Giovedì 17 febbraio - 02.05 Italia-Norvegia

Retornaz implacabile, lo skip azzurro trova 2 punti contro gli USA

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI

Questo è nel dettaglio il calendario delle gare giorno per giorno: Pechino 2022 entra nel vivo. Gli orari indicati sono quelli italiani.

Mosaner: "Serviva un cambiamento, finalmente la prima vittoria"

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Tutti pazzi per il curling: stone, bocciata e tutto quello che c'è da sapere

Pechino 2022 Italia devastante! I campioni olimpici americani battuti 10-4 19 ORE FA