Amos Mosaner e Stefania Constantini , il Curling è destinato ad aumentare la sua popolarità in tutta Italia. Lo sport con "i sassi" sul ghiaccio ha infatti appassionato, incantato, ammaliato, incuriosito anche i meno esperti. L'hashtag #curlingmania sta già spopolando da giorni sui social e dopo la leggendaria medaglia d'oro vinta da all'Olimpiade di Pechino 2022 , il Curling è destinato ad aumentare la sua popolarità in tutta Italia. Lo sport con "i sassi" sul ghiaccio ha infatti appassionato, incantato, ammaliato, incuriosito anche i meno esperti.

Dove si trovano i centri principali di curling?

Pinerolo, Cortina d'Ampezzo e Cembra sono i poli principali nel nostro Paese. Diciamo i centri migliori, i punti di riferimento di un panorama molto più ampio in tante altre parti d’Italia, come ad esempio Claut, Bormio, Merano. Insomma, dalle Dolomiti del Trentino a quelle venete. Ovviamente tutte le principali località turistiche ampliearanno le loro strutture e dopo questa Olimpiade aumenteranno i centri per giocare. La Constantini si è formata nel Curling Club Dolomiti di Cortina. Amos Mosaner è un giocatore del Team Retornaz Raspini di Pinerolo, campione d’Italia in carica.

Dove si può giocare? Anche a Milano

In qualsiasi centro presente lungo tutto l’arco alpino, da Pinerolo a Cortina appunto. Negli ultimi anni sono nate strutture anche a Milano e provincia. Ad esempio c’è una pista di curling allo Jass Curling Club di Sesto San Giovanni, nata del 2002 e ben attrezzata. Ovviamente in vista dell'Olimpiade Milano-Cortina del 2026 sono destinati ad aumentare i centri dove poter iniziare questo sport invernale.

Aggregazione e fairplay, ideale anche per i bambini

Il curling é uno sport aperto a tutti. Non occorre saper pattinare, pur essendo sul ghiaccio. Ovviamente per i professionisti l'aspetto atletico è fondamentale, ma per iniziare, anche da giovani, basta il suo valore di aggregazione, il rispetto e lo spirito di squadra. Il fair play è infatti fondamentale, visto che l'arbitro praticamente non serve. Sono le squadre nel 99% dei casi ad accordarsi sui punti. L'abilitá nel lanciare lo "stone" si migliora come il tempo, così come la strategia, che risulta determinante

Stefania Constantini e Amos Mosaner protagonisti del torneo di doppio misto di Curling alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 Credit Foto Getty Images

