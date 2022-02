Stefania Constantini ed Amos Mosaner ieri hanno scritto una pagina memorabile per lo sport azzurro, centrando un oro storico nel duo misto di curling.sbaragliando selezioni ben più quotate alla vigilia. Il rullino di marcia impeccabile e la loro partenza da outsider hanno certamente appassionato anche i meno esperti di curling , aprendo un enorme palcoscenico per questo sport.

Tutta Italia si chiede dunque ora quando potrà rivedere all'opera il duo delle meraviglie del curling. Sfortunatamente, l'Olimpiade di Stefania Constantini è però terminata proprio con la finalissima di ieri con la Norvegia. L'azzurra punterà ora ai Mondiali di inizio Primavera, nei quali sarà impegnata sia col quartetto femminile (non qualificato per i Giochi), che nel duo misto con Mosaner.

Per Mosaner i Giochi di Pechino non sono invece ancora terminati.per l'esordio assoluto contro la Gran Bretagna del quartetto maschile. Ancora una volta, i nostri partiranno da non favoriti. Gli azzurri si confronteranno con le altre nove nazionali nella fase di round robin, nella speranza di regalare altre grandi emozioni ad appassionati e non.