Sono tornate! Resta da vedere se riusciranno ancora una volta ad infiammare l’ex "Water Cube” - la piscina delle Olimpiadi estive 2008 trasformata per la versione invernale in un "Ice Cube”. Certamente faranno di nuovo scalpore, come quattro anni fa a PyeongChang, dove erano diventate delle vere star. Di chi stiamo parlando? Delle giocatrici di curling sudcoreane, naturalmente. Più nello specifico, del famoso "Team Kim", soprannominato anche le "Garlic Girls".

Chi se lo scorda, PyeongChang. Quattro anni fa, la squadra di curling femminile della Corea del Sud aveva scosso un po’ tutti. Riuscì nell'impresa di rendere popolare il curling agli occhi di un gran numero di principianti. Provenienti da un fazzoletto di nulla, le cinque coreane avevano fatto sognare il loro paese diventando le prime asiatiche a salire sul podio olimpico del curling con una bellissima medaglia d'argento, dopo aver dominato pilastri essenziali come Canada e Svizzera.

Pancake, Sunny, Cookie... Dei soprannomi iconici

A quel tempo, l’aura di clamore attorno a loro non era legata solo alle prestazioni sportive; è stata piuttosto la loro storia ad accattivare occhi ed orecchie dei fan. Il loro look, in particolare quello sfoggiato dal capitano Kim Eung-jung con i suoi grandi occhiali rotondi, è diventato popolare in un battito di ciglia. Ma ci sono anche i loro soprannomi - collettivi e individuali - che hanno contribuito ad alimentare l’entusiasmo.

Per la squadra ne hanno due in particolare: il "Garlic Team" e il "Team Kim". Per quanto riguarda il Garlic Team, questo ha a che vedere con il fatto che tali ragazze vengono tutte da Uiseong, la città nota per i suoi spicchi d'aglio e dove nel 2006 venne fondato un importante centro di curling. Il loro soprannome preferito tuttavia, è "Team Kim" perché tutte nel quintetto portano il nome Kim sulle loro maglie (Kim Eun-jung, Kim Kyeong-ae, Kim Cho-hi, Kim Seon-yeong e Kim Yeong-mi). Ma non finisce qui.

Kim Eun-jung con la squadra Sudcoreana di curling nel 2021 Credit Foto Imago

Nonostante il quintuplo "Kim”, le ragazze hanno trovato dei modi originali per distinguersi. Come? Identificandosi con i loro cibi preferiti per colazione. Ecco quindi Pancake, Sunny (uova fritte), Steak, Chocho (biscotti) e Annie per il capitano (in riferimento a una marca di yogurt). Nomi che sono trapelati alla stampa. E che hanno fatto piacere al pubblico, che si è affezionato. Tante piccole sfaccettature, a comporre il mosaico di una storia che vale la pena raccontare. Con le loro imprese sul ghiaccio infatti, il Team Kim ha proiettato un sorprendente entusiasmo attorno al curling in Corea. Per qualche tempo, ogni loro uscita è stata seguita, documentata, speculata. Ma sfortunatamente, anche la bella favola ha preso, a volte, delle spiacevoli pieghe.

Uno scandalo subito dopo i Giochi

Dopo PyeongChang, s’è materializzato persino uno scandalo. A fine 2018, le Garlic Girls si erano espresse pubblicamente per denunciare gli abusi subiti per mano della loro federazione e dei loro allenatori. "I diritti umani degli atleti sono stati violati. (...) È diventato insopportabile", hanno scritto in una lettera al Comitato olimpico e sportivo coreano (KSOC), riportata dall'AFP.

La ragione? Oltre a un intreccio di soldi legati ai loro bonus che non avevano mai ricevuto per intero, gli allenatori in particolare avevano imposto un controllo eccessivo sulla loro vita privata. Secondo loro, ad esempio, avrebbero tentato di licenziare il capitano Kim Eun-jung, dopo il suo matrimonio e l'annuncio del suo desiderio di diventare madre. Hanno denunciato anche il comportamento dell'ex presidente della federazione, che si era concesso "innumerevoli abusi verbali".

Poche settimane dopo queste dichiarazioni - che avevano fatto scalpore in terra asiatica -, i loro allenatori hanno rassegnato le dimissioni poco prima di essere banditi a vita a seguito di un'indagine (era il 2020).

Kyeong-Ae Kim, Eun-Jung Kim, Chohi Kim et Seon-Yeong Kim nelle qualificazioni ai Giochi Credit Foto Getty Images

Gli anni sono passati, e il "Team Kim" è scivolato lentamente lontano dai riflettori. Lontana dalle competizioni internazionali dal 2018 al 2021 a causa delle divergenze con la propria federazione ma anche dell'addio del loro capitano - che ha dato alla luce un bambino nel 2019-, la squadra vanta ancora grande popolarità in Corea del Sud, dove nessuno l'ha dimenticata. Le ragazze sbarcano a Pechino a testa alta. E forse più unite. Orgogliose di aver potuto sfruttare la loro popolarità per promuovere progresso in determinate aree del loro paese.

"Sentivo di dover parlare apertamente nonostante la mia carriera fosse in pericolo. Se non l'avessi fatto in quel momento, i giovani atleti avrebbero dovuto confrontarsi con gli stessi problemi", ha ammesso Kim Eun al Korea JoogAnd Daily, la quale ha aggiunto nelle ultime settimane:

Voglio mandare un messaggio alle giocatrici in Corea, ma in verità anche a tutte le donne in Corea: possiamo continuare a vivere anche dopo aver avuto figli.

Proprio come a PyeongChang, continuano ad abbattere muri! Dopo aver strappato il pass per il torneo di qualificazione olimpica lo scorso dicembre a Leeuwarden in Olanda, dire che saranno attese dai loro fan in Cina è un eufemismo. "Vogliamo scrivere una nuova storia. Ci saranno molte vibrazioni positive qui per noi e faremo di tutto per dare il massimo", ha avvertito il capitano in un commento raccolto dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. "È un grande onore tornare ai Giochi. Il principale punto di forza del nostro team è la nostra capacità di lavorare insieme. Abbiamo una grande intesa". E gli ultimi tumultuosi anni hanno sicuramente rafforzato i legami di questa squadra, che altro non è che una forza della natura durante lo scorrere della fitta rassegna olimpica. Ora tocca a loro scrivere una nuova pagina del curling.

