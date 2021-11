Giochi olimpici invernali si disputa Pechino, facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di 15 sport diversi, curling, con formula della competizione, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le partite sono disponibili in versione integrale su Eurosport e La XXIV edizione deisi disputa dal 4 al 20 febbraio 2022 , facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di per un totale di 109 eventi da medaglia . Questo è il programma completo dello, con formula della competizione, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le partite sono disponibili in versione integrale su Eurosport e Discovery +.

Edin fa la storia! "Cinque" pazzesco per il quinto Mondiale

Ad

Sede e formula del torneo

Curling Mosaner e Constantini qualificati per Pechino 2022 21/05/2021 A 17:13

I tornei di curling si tengono al National Aquatics Center di Pechino dal 2 al 20 febbraio, cominciando due giorni prima della cerimonia di apertura e sviluppandosi in tutti i giorni della rassegna. Gli eventi sono tre come a PyeongChang, vista la conferma del doppio misto, e le squadre partecipanti sono dieci in ognuno dei tornei. Si comincia con un girone all'italiana dove tutte le squadre affrontano una volta ogni avversaria. Le migliori quattro della classifica accedono poi alle semifinali e poi agli eventi da medaglia.

Qualificazione e partecipanti

Nei tornei maschile e femminile, si sono qualificate le prime sei classificate degli ultimi Mondiali di curling. Altri tre posti sono assegnati attraverso un torneo di qualificazione olimpica (5-18 dicembre a Leeuwarden), dove partecipano le squadre presenti agli ultimi Mondiali ma non arrivate tra le prime sei più due squadre in arrivo da un torneo di pre-qualificazione. L'ultimo posto è riservato alla Cina in quanto Paese ospitante. Nel doppio misto, il torneo è stato ampliato da otto a dieci squadre. Si qualificano le prime sette dell'ultimo Mondiale, più due squadre in arrivo da un torneo di qualificazione, più la Cina in quanto Paese ospitante. I partecipanti sono in tutto 120, 60 per genere. Nel torneo maschile sono qualificate Cina, Canada, Gran Bretagna, ROC, Svezia, Svizzera e Stati Uniti. Nel torneo femminile sono qualificate Cina, Canada, Danimarca, ROC, Svezia, Svizzera e Stati Uniti. Nel torneo di doppio misto sono qualificate Cina, Canada, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Svezia e Svizzera.

Pechino 2022, il momento magico dell’accensione della torcia olimpica

Calendario

2 febbraio, alle 20.05* - doppio misto, round robin

3 febbraio, alle 9.05 - doppio misto, round robin

4 febbraio, alle 8.35 - doppio misto, round robin

5 febbraio, alle 9.05 - doppio misto, round robin

6 febbraio, alle 9.05 - doppio misto, round robin

7 febbraio, alle 9.05 - doppio misto, round robin e semifinali

8 febbraio, alle 14.05 - doppio misto, finale bronzo e finale oro

9 febbraio, alle 20.05 - torneo maschile, round robin

10 febbraio, alle 9.05 - torneo maschile, round robin e torneo femminile, round robin

11 febbraio, alle 9.05 - torneo maschile, round robin e torneo femminile, round robin

12 febbraio, alle 9.05 - torneo maschile, round robin e torneo femminile, round robin

13 febbraio, alle 9.05 - torneo maschile, round robin e torneo femminile, round robin

14 febbraio, alle 9.05 - torneo maschile, round robin e torneo femminile, round robin

15 febbraio, alle 9.05 - torneo maschile, round robin e torneo femminile, round robin

16 febbraio, alle 9.05 - torneo maschile, round robin e torneo femminile, round robin

17 febbraio, alle 9.05 - torneo maschile, round robin e semifinali; torneo femminile, round robin

18 febbraio, alle 14.05 - finale bronzo maschile e semifinali femminili

19 febbraio, alle 14.05 - finale oro maschile e finale bronzo femminile

20 febbraio, alle 9.05 - finale oro femminile

*si fa sempre riferimento all'ora locale, avanti di 7 ore rispetto al fuso italiano

L'Italia

L'Italia è già qualificata nel doppio misto grazie al quinto posto della coppia Stefania Constantini-Amos Mosaner agli ultimi Mondiali. La squadra maschile e quella femminile si giocheranno le loro chance nel preolimpico di dicembre, dopo aver ottenuto rispettivamente il settimo e il tredicesimo posto all'ultima rassegna iridata.

Storia

Il curling ha debuttato alle Olimpiadi già a Chamonix-Mont-Blanc 1924, ma pur assegnando le medaglie non era considerato dal CIO come competizione ufficile. Questa disciplina torò in scena ai Giochi sempre in versione "dimostrativa" (e stavolta senza medaglie) anche a Lake Placid 1932, Calgary 1988 e Albertville 1992 (nelle ultime due in scena anche le donne). È solo da Nagano 1998 che il curling entra a pieno titolo nel programma e quella di Pechino sarà di fatto la sua settima presenza ufficiale a cinque cerchi. Il Canada svetta nell'albo d'oro perpetuo con sei ori complessivi tra uomini (3). donne (2) e doppio misto (1). La Svezia vanta il record di ori al femminile (3, su 6 edizioni), mentre gli altri Paesi in grado di fregiarsi di un titolo olimpico sono Gran Bretagna, Svizzera, Norvegia e Stati Uniti. L'Italia non ha mai conquistato una medaglia olimpica in questa disciplina.

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

Curling Mondiali doppio misto: Italia sconfitta all'esordio 17/05/2021 A 20:22