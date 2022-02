Curling

Stefania Constantini torna in Italia e Cortina si veste a festa, accoglienza regale per la medaglia d'oro di Pechino

PECHINO 2022 - Dopo il meraviglioso oro conquistato in coppa con Amos Mosaner, Stefania Constantini torna nella sua Cortina e il paese si veste a festa per accoglierla come si deve.

00:00:58, 11 ore fa