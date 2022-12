Una notte da incorniciare per il curling italiano: nella splendida cornice di Oakville (Canada), il team azzurro si aggiudica il WFG Masters di Oakville. Il risultato, firmato dai nostri portacolori - Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella - arriva dopo la vitoria del Team Trentino di Cembra, capace di superare per 6-2, con quattro mani rubate, la fortissima squadra scozzese di Bruce Mouat.

Fino a oggi solo 5 persone in Italia avevano vinto titoli del Grande Slam: Francesco Molinari nel golf e Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta nel tennis (doppi esclusi). Ora ce ne sono altri quattro.

Si trattava del terzo appuntamento con il Grand Slam of curling, l’insieme di sette tornei che si svolgono con cadenza annuale in Canada e a cui partecipano, sia al maschile che al femminile, le migliori 16 squadre del ranking internazionale. Il Trentino Curling Cembra è la prima squadra italiana e la quarta squadra non canadese ad alzare una coppa del Grand Slam dopo gli svedesi del Team Edin, gli svizzeri del Team De Cruz e gli scozzesi del Team Mouat. Il successo finale degli azzurri è arrivato proprio contro lo skip della Nazionale scozzese, campione in carica del WGF Masters e tradizionalmente bestia nera dell’Italia, artefice anche dell’eliminazione degli azzurri in semifinale ai recenti Europei in Svezia.

Tre vittorie su quattro partite nel girone, poi il successo ai quarti di finale, in semifinale e in finale. Un’altra enorme soddisfazione per la squadra trentina che in questo splendido 2022 ha già conquistato un bronzo europeo ed uno mondiale.

