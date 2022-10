Mathieu van der Poel è già finita. Nessun infortunio, ma un cambio di programma dopo di partecipare al Mondiale di gravel in programma domenica 9 ottobre in Veneto e dare la caccia ad un'altra e nuova maglia iridata nella sua prolifica carriera. La stagione su strada diè già finita. Nessun infortunio, ma un cambio di programma dopo l'incubo vissuto a Wollongong in occasione del Mondiale e il successivo ritiro dalla prova in linea dopo pochi chilometri di corsa. Il corridore della Alpecin-Deceuninck avrebbe dovuto prendere parte alla Tre Valli Varesine di martedì 4 ottobre ed era atteso anche al Giro di Lombardia di sabato 8. Per rivederlo all'opera, invece, bisognerà cambiare declinazione della bicicletta. Il figlio di Adrie, secondo quanto riporta il sito Wielerflits, ha deciso infattie dare la caccia ad un'altra e nuova maglia iridata nella sua prolifica carriera.

Incredibile van der Poel! Attacca di nuovo al primo metro

La prova si correrà tra Vicenza e Cittadella e van der Poel avrà al suo fianco il compagno della Alpecin Gianni Vermeersch. Ma non saranno gli unici protagonisti della strada (per quanto Mathieu sia inclassificabile in una singola disciplina). Sono attesi al via anche Peter Sagan, Daniel Oss, Alessandro De Marchi, Zdenek Stybar, Greg van Avermaet, Magnus Cort Nielsen, Carlos Verona e l'ex professionista Nicolas Roche. Queste le parole di van der Poel sulla manifestazione: "Per me sarà un momento storico, dato che sarà la prima gara gravel della mia carriera. Mi sono allenato su una bici dedicata per la prima volta lunedì e mi è sembrata una cosa a metà fra strada e ciclocross. L’adattamento sulla bici non è andato male. Per me sarà principalmente un divertimento, poi, se le sensazioni saranno buone, proverò ovviamente a fare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile".